iFixit abaisse la note de reparabilité de l’iPhone 13 Pro

Il y a 31 min

Medhi Naitmazi

1



Après avoir commencé par diffuser en direct tout le processus de découverte des composants des derniers iPhone, les gars d'iFixit ont maintenant partagé un article complet sur le démontage approfondi de l'iPhone 13 Pro. Au total, le nouvel iPhone obtient un score de réparabilité de 5/10, ce qui est en baisse par rapport au 6/10

attribué à l'iPhone 12 Pro l'année dernière.

Un nouveau Face ID

Comme attendu, l’un des changements internes notables cette année est un nouveau Face ID qui combine l'illuminateur d'inondation et le protecteur de points en un seul module. C'est ce qui a permis à Apple de réduire la taille de l'encoche de l'iPhone 13, ainsi que de déplacer le haut-parleur de l'écouteur vers le bord supérieur, comme nous l’expliquions dans notre test de l’iPhone 13 mini.

iFixit explique que le projecteur à points de la caméra frontale s'est "déplacé du bord vers le centre du module cette année". L'illuminateur était auparavant logé dans l'écran, mais a maintenant été intégré à ce nouveau module. iFixit confirme également que tout remplacement d'écran empêchera Face ID de fonctionner, ce que nous avons signalé ce week-end.

Face ID fonctionne même lorsque nous avons déconnecté l'ensemble capteur avant. Cependant, tout remplacement d'écran élimine Face ID. Nous avons essayé de transférer les capteurs de l'ancien écran et de porter sur le matériel Face ID, mais pas de chance. Il semble que l'écran soit verrouillé en série sur le téléphone.

Un nouveau panneau OLED

Le démontage nous confirme également qu'Apple utilise un nouveau panneau OLED tactile intégré cette année dans l'iPhone 13 Pro, certainement pour permettre le 120 Hz :

Grâce aux connaissances spécialisées de nos nouveaux amis d'Instrumental, nous pensons que les iPhone 13 utilisent des "panneaux OLED intégrés à la couche tactile", qui, comme leur nom l'indique, combinent les couches tactiles et OLED d'un écran - réduisant ainsi les coûts, les matériaux, l'épaisseur et le nombre de câbles que vous pouvez accidentellement déchirer. Bien !

De plus, la décision d'Apple de déplacer le haut-parleur de l'écouteur vers le cadre supérieur signifie qu'une vis se trouve maintenant sous la carte logique.

En haut, nous trouvons l'enceinte de l'écouteur déplacée, avec un joli petit réflecteur. Ce dernier vit entre la caméra frontale et le matériel Face ID, et se connecte à un canal qui dirige le son vers le haut de l'écran. Bien que nous aimions les contacts à ressort simples, l'une des vis de fixation de ce haut-parleur est piégée sous la carte logique, ce qui signifie que vous devrez retirer la carte pour échanger le haut-parleur ! Ces couches font bondir le temps de réparation.

Batterie, Modem et RAM

Concernant la batterie, c’est bien une capacité de 3 095 mAh qu’on retrouve dans l’iPhone 13 Pro, contre 2 815 mAh pour l’iPhone 12 Pro. De plus, comme pour l’iPhone X en 2017, Apple a eu recours à un design en forme de L. Autre point sur cette partie, il est possible d’interchanger deux batteries entre iPhone 13 Pro.



Du côté de la connectivité, l’appareil inclus un modem 5G Snapdragon X60 (SDX60M) de Qualcomm, un récepteur Qualcomm DRR868 5G, une puce NFC de NXP Semiconductors et un module Wi-Fi de Broadcom.



Les 6 Go de RAM LPDDR4X proviennent de SK Hynix, et la mémoire flash de la société Kioxia.

En revanche, aucun module pour les appels satellites n’a été trouvé.

Conclusion du démontage

Au total, iFixit donne à l'iPhone 13 un score de réparabilité de 5 sur 10. Notant que bien que "le remplacement de l'écran et de la batterie reste une priorité" dans la conception interne, il y a deux points négatifs contre la réparabilité de l'iPhone 13 :

Encore une fois, le double verre signifie des dommages doublés en cas de chute, et malgré les améliorations apportées à la durabilité au fil des ans, il n'existe toujours pas de moyen facile de remplacer la vitre arrière.

Le jumelage de composants logiciels complique inutilement de nombreuses réparations, mine la crédibilité de la réparation par un tiers et réduit les fonctionnalités critiques de l'appareil lorsqu'il est réparé sans les outils d'étalonnage propriétaires d'Apple.

Vous pouvez retrouver le démontage complet sur iFixit.