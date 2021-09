En 2016, Apple comptait vendre l'Apple Car à 150 000 dollars

Il y a 46 min (Màj il y a 40 min)

William Teixeira

Depuis déjà plusieurs années, des rumeurs s'enchaînent pour annoncer la préparation d'une Apple Car, une voiture électrique et connectée qui viendrait concurrencer les Tesla. Selon le blogueur John Gruber, Apple a déjà essayé dans le passé de fixer un prix à sa voiture électrique, mais celui-ci a rapidement été jugé comme "abusif".

Une Apple Car à 150 000$

Ce que l'on sait sur l'Apple Car, c'est que le véhicule sera respectueux de l'environnement, à la pointe de la sécurité pour le conducteur et les passagers, mais aussi remplie de technologies et de connectivité.

Cependant, ce qui peut faire un peu peur, c’est le prix auquel va être vendu l'Apple Car, on a l'habitude avec la firme de Cupertino de "payer la marque", c'est-à-dire de payer des appareils à 1200€ quand ils coûtent seulement 350€ à fabriquer !



D'après John Gruber, Apple a temporairement abandonné le projet Apple Car en 2016 à cause d'un prix qui aurait été en dehors de la réalité. En effet, le géant californien souhaite se réserver une belle marge de bénéfice (ce qui est normal), mais quand le coût de fabrication est trop élevé, cela engendre automatiquement une facturation trop importante aux clients, ce qui peut parfois être dissuasif au point de les faire fuir.

D'après les informations obtenues par le blogueur, l'Apple Car était parti pour être commercialisé à partir de 150 000 dollars aux États-Unis, un prix nettement excessif par rapport aux voitures Tesla qui sont à un tarif largement inférieur, même avec toutes les options ajoutées.



Quand les dirigeants de l'Apple Park ont vu qu'ils n'arrivaient pas à réduire les coûts de fabrication, il y a eu une certaine "panique" qui a poussé à prendre la décision de mettre fin au projet Apple Car. Heureusement, cet abandon n'a pas duré sur le long terme puisque Apple a décidé de reprendre là où tout avait été arrêté et de trouver cette fois les bons partenaires et fournisseurs afin que le prix global de fabrication soit plus faible.



Aujourd'hui, le projet Apple Car est toujours en cours et plusieurs indiscrétions affirment que le géant californien s'est rapproché de nombreuses entreprises spécialisées dans le secteur automobile. Apple serait en train de chercher les meilleurs fournisseurs et partenaires d'assemblages pour proposer des pièces et prestations de qualité à moindre coût. On imagine qu'Apple cherche à proposer sa voiture électrique au même prix que celles de Tesla pour rester dans un esprit compétitif !



Via : MacG

Source : DaringFireball