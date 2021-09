Netflix fait l'acquisition du studio Night School et lance ses premiers jeux mobiles

Quand on parle de Netflix, on pense directement à la célèbre plateforme de streaming et de ses nombreuses créations exclusives, que ce soit des films, des documentaires ou des séries. En revanche, depuis plusieurs mois maintenant, la firme américaine a une nouvelle ambition : celle de débarquer avec force dans le marché des jeux vidéo.



Et pour ce faire, le géant n'hésite pas à sortir le chéquier, la preuve en est avec leur dernière acquisition. Cette dernière a procédé au rachat du studio Night School, qui a notamment donné vie à OXENFREE, Afterparty ou encore Next Stop Somwhere.

Netflix s'aide d'un studio de jeu vidéo pour sa nouvelle ambition

Netflix vient à peine de s'offrir le créateur de jeux vidéo Night School Studio que ce dernier lancé déjà cinq titres mobiles sur certains marchés européens. Et deviner quoi ? Ces jeux seront inclus dans l'abonnement de la plateforme.

Nous considérons les jeux vidéo comme une autre nouvelle catégorie de contenu pour nous, similaire à notre expansion dans les films originaux, l'animation et la télévision non scénarisée. Nous pensons que le moment est venu d'en apprendre davantage sur la façon dont nos membres apprécient les jeux.



On se rapproche donc d'un Apple Arcade, mais à la sauce Netflix !

