iOS 15 : des photos enregistrées depuis l'app Messages disparaissent mystérieusement

Il y a 45 min

Julien Russo

1



Ce qui est parfois surprenant avec les grosses mises à jour logicielles comme iOS 15, c'est qu'après plusieurs mois de bêtas, on retrouve toujours des bugs qui n'ont pas été corrigés. D'après plusieurs retours sur Twitter et sur les forums d'entraides, un gros bug sévit en ce moment sur iOS 15, c'est d'ailleurs une anomalie qui peut avoir des conséquences fâcheuses !

Des photos disparaissent sans explication

Si vous avez installé iOS 15, attention à ce bug qui concerne à la fois l'application Messages et Photos de l'iPhone. Une multitude de clients Apple qui ont osé le passage à iOS 15 affirment avoir détecté un problème dans l'enregistrement d'une photo que vous recevez depuis une conversation SMS ou iMessage !

Quand vous discutez avec un proche et que celui-ci vous envoie une photo, il vous arrive parfois d'enregistrer le média afin que celui-ci soit après visible dans l'un des albums de l'application Photos.



Jusqu'ici iOS 15 ne pose aucune difficulté, l'option "Enregistrer" fonctionne et vous pourrez vérifier, la photo est bien présente dans l'app Photos.

Cependant, le moment où tout se complique c'est lors de la prochaine sauvegarde iCloud, les utilisateurs qui partagent cette mauvaise expérience expliquent que dès que votre iPhone va effectuer sa sauvegarde iCloud (en général pendant la nuit), la photo provenant de l'app Messages que vous avez enregistrée disparaît une fois la sauvegarde terminée.



La résolution de ce bug s'effectuera probablement lors de la sortie d'iOS 15.1 dans quelques semaines (ou mois). D'ici là, si la situation devient trop gênante et que vous avez peur de perdre des photos importantes que vous avez enregistrées, vous pouvez toujours désactiver temporairement les sauvegardes iCloud.

À noter que le bug n'est toujours pas résolu dans la seconde bêta d'iOS 15.1, preuve qu'Apple n'a pas encore trouvé la solution.



Via