AirPods 3 : le lancement est bien prévu au dernier trimestre de 2021

Il y a 3 heures

Julien Russo

L'Apple Event de la rentrée a été l'occasion d'annoncer les iPhone 13, l'iPad 9, l'iPad mini 6 et l'Apple Watch Series 7, cependant Apple n'a pas fait une autre annonce très attendue : les AirPods 3. Si les rumeurs s'étaient intensifiées quelques semaines avant le grand rendez-vous, Apple n'était visiblement pas encore prêt pour parler des futurs AirPods.

Les AirPods 3 arrivent

Si Apple a pris l'habitude de renouveler tous les ans ses iPhone, iPad, Mac... La firme de Cupertino rafraîchit ses écouteurs sans fil d'une façon un peu moins fréquente. Les AirPods 2 ont été annoncés en mars 2019 et depuis nous avons toujours la même génération alors que nous approchons de 2022.

Selon un rapport de Digitimes, cette longue attente pour le renouvellement des AirPods devrait bientôt toucher à sa fin.



Apple va prochainement dévoiler (probablement via un communiqué de presse) la nouvelle génération de ses écouteurs sans fil les plus populaires dans le monde.

D'après les récentes indiscrétions, les AirPods 3 pourraient être la plus grande évolution depuis la première génération commercialisée en 2016.



L'ensemble des rumeurs sont toutes d'accord pour dire que les ingénieurs d'Apple ont travaillé sur un design qui se rapproche de celui des AirPods Pro, autrement dit une tige moins longue et des écouteurs globalement plus petits. Il serait même difficile de faire une différence visuelle entre les AirPods 3 et les AirPods Pro.

Si le design sera identique, les fonctionnalités, elles ne le seront pas. La firme de Cupertino souhaite conserver la même grille tarifaire et la même disposition dans la gamme, c'est-à-dire proposer les AirPods Pro comme le haut de gamme dans la catégorie "écouteurs sans fil" et les AirPods 3 comme le modèle inférieur.



Les AirPods 3 n'auront pas la réduction active de bruit, n'auront probablement pas le mode Transparence et peut-être pas non plus les embouts de trois tailles différentes qui sont inclus dans le pack des AirPods Pro.

Pour valoriser la future génération d'AirPods, Apple devrait apporter comme argument : une meilleure autonomie dans les écouteurs et les boitiers, un nouveau design similaire à celui des AirPods Pro, ou encore des performances plus importantes comme une connexion Bluetooth plus rapide, une réduction du temps de latence pour les jeux vidéos ou encore une meilleure qualité audio.



Les AirPods 3 seraient en ce moment même dans le cadre d'une production massive avec des centaines de milliers d'unités assemblées chaque jour dans les usines des partenaires d'Apple.

Le géant californien souhaite se créer un important stock avant de lancer cette nouvelle génération d'écouteurs sans fil. Mieux vaut avoir préparé les stocks à l'avance, car comme pour les iPhone 13, la demande risque d'être très élevée dès les premières semaines de disponibilité.