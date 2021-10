iOS 15.0.1 est disponible avec le correctif du déverrouillage Apple Watch

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

14



Apple vient de publier ce soir la première mise à jour corrective depuis le 20 septembre. L'ensemble des utilisateurs éligibles à iOS 15 peuvent télécharger dès maintenant la mise à jour iOS 15.0.1 depuis leur iPhone. La nouvelle version n'apporte rien de nouveau, mais vient corriger certains bugs !

iOS 15.0.1 est disponible

Deux semaines après le lancement d'iOS 15, la mise à jour iOS 15.0.1 est disponible pour les utilisateurs qu'ils aient migré ou non vers iOS 15.

Cette mise à jour corrige quelques bugs et devrait énormément intéresser les récents propriétaires d'iPhone 13 mini, d'iPhone 13, d'iPhone 13 Pro et d'iPhone 13 Pro Max. En effet, elle corrige le fameux bug qui empêchait de déverrouiller son nouvel iPhone via l'Apple Watch quand on porte un masque et que le Face ID ne nous reconnait pas.



Apple s'était engagé sur une fiche d'assistance il y a quelques jours à rapidement corriger ce bug. Visiblement, les développeurs Apple ont été réactifs puisque la mise à jour est désormais disponible.

Les correctifs d'iOS 15.0.1

Voici la totalité des corrections qu'apporte la nouvelle mise à jour publier ce soir :

Le déverrouillage via Apple Watch sur les iPhone 13 fonctionne à nouveau

La fausse alerte indiquant que le stockage est plein dans les réglages est supprimée et l'indication du stockage revient à la normale

Les méditations audio ne commencent plus de manière inattendue lors d'une séance d'entrainement sur l'Apple Watch via Apple Fitness+ (ne concerne pas la France)

Pour installer iOS 15.0.1, direction les réglages de votre iPhone puis dans Général, vous trouverez "Mise à jour logicielle".

Il vous suffit de télécharger puis d'installer la nouvelle version.

Si vous n'êtes pas rassuré, vous pouvez aussi attendre jusqu'à demain avant d'installer iOS 15.0.1, si un bug majeur ou un problème d'autonomie est présent, on vous le fera vite savoir !