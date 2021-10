La pénurie des Xbox Series X et PS5 encore en 2022 ?

Nous le savons, vous le savez, ils le savent. La pénurie mondiale que nous vivons actuellement dans certains domaines risque de durer encore un petit bout de temps. Le patron d'Xbox a une nouvelle fois confirmé cette tendance en évoquant un retour à la normale en 2023 voire peut-être même après...

Patience, patience, patience

C'est triste à dire mais depuis bientôt un an, nous parlons plus des problèmes au niveau des stocks des consoles next-gen que des consoles en elles-mêmes et des jeux. À cause de cette fichue pandémie qui a stoppé notre économie il y a plus d'un an, il est très difficile de se relancer au même rythme qu'avant.



Cela se traduit par différents problèmes dans le monde dont la fameuse pénurie des composants électroniques que l'on retrouve dans certains produits comme les consoles PS5 et Xbox Series.

Rappelez-vous l'hiver dernier, il était presque impossible de trouver une nouvelle console que ce soit sur internet ou en magasin. Des petits malins en avait d'ailleurs profité pour en acheter plusieurs et les revendre au prix fort...



Depuis, les mois sont passés, certains ont évoqué une amélioration à venir dès 2021 et des millions de joueurs ont réussi à obtenir leur console. Mais nous sommes encore loin, très loin d'être revenu à une situation "normale".



Ces deux derniers jours, lors d'une discussion avec d'autres cadors de l'industrie auprès du média TheWrap, Phill Spencer le patron de la branche Xbox a donné son sentiment sur cette crise. S'il confirme qu'une amélioration est actuellement en cours, il indique clairement que la situation sera tendue jusqu'à septembre 2022 minimum.



Pire encore, afin de la jouer honnête, il a carrément expliqué que cette pénurie à de grandes chances d'être présente jusqu'en 2023. Non vous ne rêvez pas, Phill Spencer vient bien de dire que même trois ans après la sortie de la console, il sera toujours difficile de la trouver en stock.



PlayStation de son côté n'a pas réellement pris la parole sur ce sujet mais la récente mise sur le marché d'une "nouvelle PS5" confirme que la pénurie va durer de son côté également.



Pour rappel, PlayStation propose une PS5 identique à la première mais avec quelques ajustements à l'intérieur qui devraient permettre de mieux s'en sortir dans cette crise en évitant des composants en rupture de stock.