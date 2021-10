Une sortie mi-octobre pour l'Apple Watch 7 (màj : Hermès confirme)

Medhi Naitmazi

L'Apple Watch 7 sera expédiée à la mi-octobre avec des précommandes qui commenceront dès la semaine prochaine. Voilà ce qu'affirme le leaker Jon Prosser, citant des sources proches du dossier.

Bientôt le lancement de l'Apple Watch 7 ?

Apple a présenté la ‌Apple Watch Series 7‌ lors de son événement "California Streaming" de septembre aux côtés des noueveaux iPhone 13, mais à l'époque, a déclaré que la nouvelle montre serait expédiée plus tard à l'automne.

Il n'y a pas eu de date officielle de lancement, mais la plupart des modèles Apple Watch 6 sont épuisés dans la plupart des régions. Les rumeurs suggèrent que l'Apple Watch Series 7‌ a été retardée en raison de problèmes de fabrication causés par la complexité de l'appareil, ce qui a retardé la production de masse.



L'analyste Ming-Chi Kuo a déclaré début septembre qu'Apple avait résolu les problèmes de production et que la fabrication repasserait à un niveau normal d'ici fin septembre.



Prosser dit qu'Apple a commencé à "informer la presse" en proposant des versions de tests. Le leaker parfois bien renseigné s'était totalement trompé sur le nouveau design de la Series 7...



Dans tous les cas, la mi-octobre parait très probable, d'autant qu'Apple doit préparer un autre keynote pour ses nouveaux MacBook Pro 2021 et ses AirPods 3. On s'attend à une annonce de la conférence d'ici la fin du mois.



L'Apple Watch Series 7‌ n'embarque que peu de nouveautés, avec un design timidement revu, des bordures d'écran plus fines, une charge plus rapide et de nouvelles options de taille 41 mm et 45 mm. C'est finalement une Apple Watch 6S. Consultez notre comparatif avec l'Apple Watch 7 en attendant sa sortie officielle.



Mise à jour de 8h35 : en parcourant Twitter, plusieurs clients Hermès ont reçu la confirmation que l'Apple Watch 7 serait en précommande le 8 octobre.