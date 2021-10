VITRIOL : un jeu de mots narratifs prenant sur iPhone et iPad

Medhi Naitmazi

Le studio Broken Rules, à qui l'on doit notamment Old Man's Journey, vient de lancer VITRIOL, un jeu de puzzle de mots en anglais. Annoncé au Tokyo Game Show 2021, VITRIOL est actuellement disponible exclusivement sur l'App Store ici et coûte 4,99 €.



Jouez avec les mots dans la langue de Shakespeare

VITRIOL est un projet personnel de Martin Pichlmair (co-fondateur de Broken Rules) et Charlene Putney (auteur de jeux comme Divinity: Original Sin 2 et NUTS). Les deux sont des développeurs de jeux expérimentés, des conférenciers et des partenaires qui aiment faire des choses ensemble. Leurs expériences précédentes incluent des réflexions sur le tarot , une chasse au trésor et un bot Twitter. Avec VITRIOL, ils ont entrepris de créer un « snack game » convaincant pour toutes les pauses que la vie nous réserve.



VITRIOL est un jeu de mots narratifs où seul votre esprit peut vous aider à échapper à un cauchemar bureaucratique. Niveau par niveau, vous réorganisez une mosaïque de lettres pour trouver des réponses cachées dans les mots et progresser dans l'histoire. Pensez à un jeu de mots croisés où les indices font partie de la solution. Mais attention, il faut être anglophone pour s'en sortir.

Les choix que vous faites sont un miroir de vos actions dans le monde réel. Êtes-vous coupable d'être vous-même ? C'est à vous de le découvrir.



Voilà un titre original, parfaitement adapté aux écrans tactiles et conçu pour de courtes périodes de jeu. Mieux, il ne met pas que votre pouce à l'épreuve, votre cerveau sera également fortement sollicité.

