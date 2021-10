Des employés Apple dénoncent une ambiance tendue dans l'équipe "Santé"

Il y a 4 heures

Julien Russo

2



Depuis plusieurs années, on constate chez Apple une véritable volonté de réaliser de grandes prouesses dans l'univers de la santé. Le géant californien a sorti jusqu'ici plusieurs nouveautés capitales dont bénéficie l'Apple Watch (le suivi du rythme cardiaque, la détection du taux d'oxygène dans le sang...). Toutes les avancées sont possibles grâce à une équipe dédiée et supervisée par le directeur de l'exploitation Jeff Williams.

Une ambiance parfois malsaine

Un nouveau rapport de BusinessInsider qui se base sur les déclarations de 11 employés actuels et anciens révèle une situation pour le moins tendue dans la grande équipe qui s'occupe des avancées dans le domaine de la santé chez Apple.

Plusieurs témoignages décrivent des supérieurs ayant parfois des comportements inquiétants quand on leur exprime des préoccupations comme sur la collecte des données par exemple :

Les gens d'Apple Health ont déclaré qu'ils avaient vu des collègues faire l'objet de représailles pour être en désaccord avec les supérieurs et que des préoccupations ont été exprimées à plus d'une occasion quant à la façon dont les données sur la santé sont utilisées pour développer des produits. La situation est devenue si grave que certains employés ont déposé des plaintes auprès des plus hauts dirigeants d'Apple, y compris Cook et Jeff Williams, chef de l'exploitation, qui supervise l'effort de santé.

L'équipe "Santé" chez Apple regroupe une centaine d'ingénieurs, de développeurs, de médecins et de scientifiques des données. Tous ont pour la mission de faire évoluer les fonctionnalités sur l'Apple Watch, mais aussi d'apporter une connaissance supplémentaire dans le domaine de la santé en général.

Les employés qui ont accepté de témoigner ont mentionné une situation qui les a particulièrement marqués. Face à une grande exaspération, le Dr Will Poe qui était l'une des personnes les plus importantes dans l'équipe Apple Heath a démissionné du jour au lendemain et a envoyé une lettre de démission « joyeuse » à Tim Cook.

Le rapport explique :

L'email, écrit par le Dr Will Poe, était une lettre de démission. De nombreuses personnes qui l'ont vu ou entendu ont déclaré qu'il s'agissait d'une bombe qui explosait, en termes cinglants, les raisons pour lesquelles les employés du groupe Santé d'Apple étaient incapables de faire un travail significatif. Il a dit qu'il y avait un manque de stratégie et que la direction de Health bloquait les efforts pour fournir une direction. Les personnes qui ont des préoccupations sont licenciées ou renvoyées, a-t-il dit, selon les personnes interrogées.



L'une de ses principales préoccupations était que les membres de l'équipe en charge des centres de santé disaient à Williams que les soins aux patients qu'ils fournissaient étaient "de haute qualité." Mais à l'époque, Apple ne mesurait pas la qualité dans les centres de santé à l'aide d'indicateurs standardisés, selon certaines des personnes interrogées, et elle arrondissait les résultats des enquêtes de satisfaction des patients dans les évaluations.



Poe a fait part de ses inquiétudes à ses collègues et s'est rapidement retrouvé exclu des réunions et critiqué par les dirigeants d'Apple pour son manque de confiance, selon trois personnes. De multiples employés ont envoyé des courriels et des lettres de démission similaires à Cook et Williams de 2019 à 2021, selon des documents et des captures d'écran vus par Insider. Williams a organisé une table ronde pour solliciter les commentaires de la division. Mais au-delà de cela, il n'est pas clair à quel point Cook et Williams ont pris les plaintes au sérieux.

À travers un porte-parole, Apple s'est exprimé il y a quelques heures quant aux révélations du média BusinessInsider. Le géant californien affirme que toutes les déclarations décrivant une exclusion systématique des employés qui expriment des préoccupations sont fausses.

Apple explique que tous les dirigeants santé encouragent toujours les employés à faire ce qui est juste, l'entreprise dit avoir conscience que c'est en écoutant les salariés spécialisés dans ce domaine que les projets avancent et aboutissent sur un succès.