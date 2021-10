Intel invite 12 fans d'Apple dans ses locaux pour leur faire découvrir des PC !

Julien Russo

Beaucoup d'utilisateurs Windows et Android voient les propriétaires d'appareils sous macOS et iOS comme des personnes enfermées dans une bulle qui ne regarde jamais ce qui se passe chez la concurrence. Si cette vision n'est pas entièrement fausse pour certains, il faut quand même avouer que la majorité regarde aussi les innovations hors Apple. Dans une vidéo inédite, Intel a voulu voir les vraies réactions des utilisateurs de Mac face à la présentation de PC déjà commercialisé.

Une campagne marketing inhabituelle

Depuis qu'Apple a abandonné les processeurs Intel dans ses Mac au profit de sa propre puce M1, le comportement d'Intel a complètement changé en seulement quelques mois. L'entreprise a adopté une position de critique et de moquerie comme on a déjà pu le voir précédemment avec Samsung.

Dans une récente vidéo mise à ligne sur YouTube et repérée le compte Twitter, on aperçoit 12 fidèles clients Apple qui sont invités dans les locaux d'Intel aux États-Unis.



Le but de cette invitation est de recueillir la réaction d'utilisateurs qui choisissent et qui ont toujours choisi (pour la plupart) un Mac. Un responsable du groupe a présenté toutes les choses qu'on peut faire avec un PC, mais pas sur un Mac (ou en tout cas avec beaucoup de difficultés).



On pense par exemple à la possibilité de choisir l'ensemble des composants d'un PC, c'est-à-dire de choisir sa propre carte graphique, son processeur, sa quantité de mémoire RAM... Ou encore d'upgrader une pièce soi-même d'une facilité déconcertante.

L'univers gaming a aussi été mis en avant, on sait que les jeux ne sont pas l'avantage des Mac, les ordinateurs d'Apple ne sont pas conçus pour jouer à Call of Duty Cold War, FIFA 22, Cyberpunk 2077... Mais les PC le sont et proposent même une expérience nettement supérieure aux consoles.

Intel a réussi à ridiculiser Apple en montrant combien de jeux peuvent être exploités par un PC Windows qui dispose d'un processeur Intel et de toute la configuration nécessaire pour le gaming.



Immédiatement, les premières réactions des clients Apple retentissent puisque la majorité a déjà compris qu'ils ne sont pas face à une présentation de futurs produits Apple, mais bien face à une présentation de PC.

Dès que le message est passé, le responsable de la présentation leur apporte un PC nouvelle génération et leur explique que tout ce qui a été dit dans les minutes qui ont précédé est déjà commercialisé.



Les clients Apple sont après redirigés vers une pièce secrète qui était fermée jusque-là, on découvre à l'intérieur plusieurs PC de la marque Acer, Razer, HP... Tous alimentés par le processeur dernière génération d'Intel !

Les réactions des invités sont parfois mitigées, certains sont convaincus, d'autres essaient de montrer un minimum d'enthousiasme face à cette présentation.