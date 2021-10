iOS 14.8 n'est plus signé pour iPhone et iPad

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

6



Pour revenir à une version inférieure d'iOS en cas de bug ou d'instabilité, Apple doit obligatoirement avoir signé la mise à jour précédente pour pouvoir downgrader. Certains propriétaires d'iPhone ayant téléchargé iOS 15 ne peuvent plus à l'heure actuelle revenir sur iOS 14.8 qui était la dernière version logicielle avant la mise à jour logicielle de 20 septembre.

Les iPhone et iPad qui ne peuvent plus downgrader

Apple vient de prendre la décision il y a quelques heures de bloquer le retour en arrière pour certaines générations d'iPhone et d'iPad, cela concerne les modèles suivants : l'iPhone X, l'iPhone XR et l'iPad Air 3. Les clients possédant l'un de ces modèles n'ont plus d'autres choix que de rester sur iOS 15 ou de passer sur iOS 15.0.1 si cela n'est pas déjà fait.



Mise à jour : finalement tous les appareils sont concernés.



Cette méthode est courante chez Apple, cela n'est pas fait pour embêter l'utilisateur, mais plutôt pour les encourager à tenir leur système d'exploitation à jour pour éviter les failles de sécurité et bénéficier d'une expérience optimale.

Autre information intéressante, pour la première fois de son histoire, Apple va fournir des mises à jour de sécurité pour les utilisateurs qui ont choisi de rester sur iOS 14 et ne pas installer iOS 15.

Auparavant, cela ne concernait que les iPhone qui n'étaient pas éligibles à la nouvelle mise à jour, ce qui était compréhensible puisqu'ils n'ont pas le choix.



Aujourd'hui, Apple souhaite ne plus forcer ou insister pour que vous passiez à la nouvelle version d'iOS, le géant californien préfère faire les choses en douceur et vous accompagner sur le terrain de la sécurité, même si vous n'allez pas vers le nouveau logiciel. À date, la firme signe iOS 15, iOS 15.0.1 et la bêta iOS 15.1.