C'est l'un des événements annuels les plus attendus par toute la communauté Apple à travers le monde. Comme tous les mois de juin, la firme de Cupertino va organiser l'événement d'ouverture de...

L'hommage n'est plus disponible sur le site Web d'Apple, mais l'entreprise l'a partagé sur sa chaîne YouTube officielle. Vous pouvez le regarder ci-dessous :

Pour ceux qui se posent la question, la chanson utilisée comme arrière-plan dans la vidéo est "Juliet's Dream" d'Abel Korzeniowski et est disponible sur Apple Music.

C'est un hommage à Steve et à l'impact qu'il a eu sur Apple et le monde.

Steve croyait que « les gens passionnés peuvent changer le monde pour le mieux ». Il nous a mis au défi de voir le monde non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il pouvait être. Et il a aidé beaucoup d'entre nous à voir le même potentiel en nous-mêmes.

Pour commémorer le 10e anniversaire du décès de Steve, ce court métrage est une célébration de sa vie et de sa vision extraordinaire.

La vidéo qui dure 2 minutes 48 secondes présente différents moments de la vie de Steve Jobs, y compris des moments forts tels que la présentation du premier Macintosh en 1984, de l'iMac G3 en 1998, de l'iPod en 2001, de l'iPhone de première génération en 2007 et du MacBook Air en 2008.

En plus d'une lettre signée par la famille de Jobs, Apple a également partagé une vidéo intitulée "Celebrating Steve", qui est maintenant disponible sur la chaîne YouTube officielle de l'entreprise.

