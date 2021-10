Apple TV+ : la série "Bonjour, Jack !" arrive le 5 novembre

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



L'une des priorités d'Apple TV+ dans les arrivées de nouveaux contenus, c'est la diversité. Avec son service de streaming, le géant californien s'adapte à tous les profils et tous les âges de ses abonnés. Depuis maintenant plus d'un an, Apple a mis les bouchées doubles concernant la production de contenus pour enfants. Pour ce dernier trimestre de 2021, Apple va sortir une série inédite et exclusive destinée essentiellement aux moins de 10 ans.

Bonjour, Jack !

Pour cette nouvelle série présentée comme un événement pour les jeunes enfants, Apple a donné toute sa confiance à Jack McBrayer, l'acteur qui joue Kenneth Parcell dans la série de NBC 30 Rock.

Dans "Bonjour, Jack !" ne vous attendez pas à des personnages de dessins animés, mais plutôt à des ateliers avec un animateur et des enfants qui s'amusent à des jeux populaires dans les cours de récré. Vous aurez aussi des mises en scène des moments clés de la journée comme le départ à l'école le matin, la pause goûter, les amitiés entre camarades...



Si cela ne parait pas très constructif à la première approche, Apple a expliqué en mai 2021 en dévoilant ce programme, qu'un message caché sera présent dans chaque épisode.

Le géant californien souhaite faire découvrir aux jeunes "qu'un petit acte de bonté peut changer le monde". À travers "Bonjour, Jack !", Apple souhaite montrer qu'on peut aider, être bienveillant avec son prochain et rendre sa journée meilleure !

Dans les premiers épisodes, on retrouvera principalement la présence de Jack McBrayer afin que les spectateurs s'habituent à l'acteur. Au fil des épisodes, plusieurs personnalités participeront aux jeux avec les enfants présents sur le tournage.



Le programme sera disponible à partir du 5 novembre au petit matin, Apple n'a pas précisé le mode de diffusion sélectionné, est-ce que ce sera 1 épisode par semaine (comme on en a l'habitude) ou tous les épisodes d'un coup ?

Impossible à dire pour l'instant.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox. Profitez d'Apple TV+ à un prix encore plus réduit (à partir de 1,22€/mois) grâce à notre partenaire Spliiit.