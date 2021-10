Encore de la publicité anti-concurrentielle dans iOS 15 ?

Alexandre Godard

Si Apple n'a pas de soucis sur le plan financier, en revanche c'est bien plus compliqué sur le plan juridique. Plus le temps passe et plus Apple est scruté dans ses moindres mouvements. Preuve en est, l'emplacement de sa dernière promotion interne qui ne passe auprès des concurrents.

Une nouvelle polémique ?

S'il y a bien un débat qui n'est pas près d'en finir, c'est celui sur les pratiques anti-concurrentielles des géants du web. Du côté d'Apple, on note que la marque est de plus en plus attaquée sur ce plan et fait l'objet de nombreux procès antitrust.

Un sujet assez délicat tant il est difficile de poser une frontière entre profiter de ses acquis pour faire sa propre publicité ou se servir de son succès pour écraser la concurrence en se mettant en avant partout sans laisser de place aux autres.



Cette fois-ci c'est au niveau de l'iPhone 13 qu'une problématique pourrait débarquer. Comme l'ont remarqué certains possesseurs du nouvel iPhone, Apple fait la promotion de deux de ses services directement dans les réglages de l'appareil, en dessous de votre identifiant.



Concrètement, si vous venez d'acheter un iPhone 13 et que vous n'êtes pas abonné à Apple Music ou Apple Arcade, il y a de fortes chances pour que deux options vous proposent de profiter de ces deux services gratuitement durant quelques mois. De trois à six mois pour le service de musique et de trois mois pour le service de jeux vidéo.



Si pour certains cela paraît totalement logique qu'Apple profite de sa plateforme pour promouvoir ses services, comme toujours ce n'est pas vu d'un bon œil par la concurrence. La première remarque étant bien évidemment qu'Apple propose une promotion à un endroit ou les autres ne peuvent pas se placer.



Tim Sweeney, patron d'Epic Games et en guerre contre Apple est en toute logique l'un des premiers à crier au scandale sur cet ajout de la part de la Pomme. La preuve avec ce tweet ci-dessous.



New from the guys who banned Fortnite: settings-screen ads for their own music service, which come before the actual settings, and which aren’t available to other advertisers like Spotify or Sound Cloud. “It’s all about the customers!” https://t.co/p9FNpXT1Rx — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 6, 2021

Ces derniers temps, on ne peut pas reprocher à Apple de faire des efforts pour que la situation s'améliore. Il est effectivement à la mode de taper sur la firme de Cupertino, mais il ne faudrait pas que cela engendre une situation extrême dans l'autre sens ou dès que la marque propose quelque chose, elle se fait poursuivre en justice.



D'ailleurs, il suffit de retourner en arrière pour se rendre compte à quel point l'écosystème Apple est bien plus ouvert que par le passé, ce que certains semblent avoir vite oublié. Mais oui, rien n'est parfait et il y a sûrement (encore) des points à améliorer.