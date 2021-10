Apple annonce déjà la saison 2 de Fondation

Alban Martin

Foundation est l'une des séries les plus importantes et les plus audacieuses qu'on trouve sur Apple TV+ en ce moment. Basée sur la série de romans écrits par Isaac Asimov, la première saison a été lancée en grande pompe il y a deux semaines. Alors que les épisodes sont égrenés au compte-gouttes, Apple annonce déjà la saison 2.

Une annonce attendue par les fans de la série

Aujourd'hui, Apple a officiellement annoncé avoir renouvelé Foundation - ou Fondation en français - pour une deuxième saison. Au vu du succès lors du démarrage de la série SF fin septembre, ce n'est pas très surprenant. Apple a déjà dépensé beaucoup d'argent pour sécuriser la série sur sa plateforme et, de plus, nous avons déjà entendu dire que nous pourrions avoir droit à plus de 80 épisodes pour arriver au terme.

Si vous n'avez pas encore lu l'oeuvre ou regardé la série, Foundation raconte une grande histoire, ou plutôt, "les histoires de quatre individus cruciaux transcendant l'espace et le temps alors qu'ils surmontent des crises mortelles, des loyautés changeantes et des relations compliquées qui détermineront finalement le destin de l'humanité". La série est produite par David S. Goyer (The Dark Knight), avec Skydance Television.



Matt Cherniss, le responsable de la programmation pour Apple TV+, a déclaré :

Nous avons été ravis de voir le public mondial embrasser la course à sensations captivante, pleine de suspense et à couper le souffle qu'est « Foundation ». Nous savons depuis combien de temps les fans de ces histoires bien-aimées d'Asimov ont attendu de voir son travail emblématique prendre vie sous la forme d'une série visuellement spectaculaire et nous sommes maintenant impatients de présenter encore plus le monde riche en couches, la narration fascinante et le monde époustouflant que David S. Goyer a créé dans la saison deux.

Voici le trailer vidéo pour vous remettre dans le bain. Quant à la sortie de la s02 de Foundation, il faudra patienter jusqu'à la fin de l'année 2022, au mieux.