Crossy Road+ est de retour sur Apple Arcade

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Crossy Road était déjà un jeu très populaire depuis sa sortie en 2014 et a généré une tonne de téléchargements sur l'App Store. Maintenant, il est de retour grâce à une version réinventée, baptisée Crossy Road+, exclusive à Apple Arcade.

Rejoignez Crossy Chicken pour collecter tous les personnages et découvrir le parc CROSSY ROAD.

Le nouveau jeu est le même que l'ancien, mais avec tous les achats intégrés offerts - ce qui est la politique pour atterrir sur Apple Arcade. C'est probablement ce que veut dire le studio Hipster Whale lorsqu'il dit que le titre a été "réinventé pour Apple Arcade".

Si vous ne connaissez pas Crossy Road, il s'agit d'un jeu facile d'accès très addictif. Vous incarnez un personnage qui doit traverser des routes, des lignes ferroviaires ainsi que des cours d'eau où les dangers sont omniprésents, l'objectif est de vivre le plus longtemps pour remporter des pièces qui vous permettront d'acheter de nouveaux personnages. Le tout dans une ambiance mignonne à souhait et qui a été régulièrement mise à jour avec des partenariats divers pour varier les décors et les héros.

Si vous souhaitez profiter du meilleur d'Apple Arcade, n'hésitez pas à nous suivre car nous publions chaque semaine toutes les sorties de jeux pour le service en illimité. En général, les titres sont traduits en français, compatibles avec les manettes et tous les appareils Apple. Il faut simplement un abonnement à 4,99€ par mois.

Télécharger le jeu Crossy Road+