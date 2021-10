iPhone 13 Vs iPhone 13 Pro : qui a la meilleure autonomie ?

Il y a 3 heures

Julien Russo

Quand Apple nous parle d'autonomie sur son site internet, l'entreprise mentionne des statistiques venant de ses propres tests et se basant sur des durées de lecture vidéo, de streaming ou de musique. Cependant, un utilisateur normal ne va pas passer plus de 10 heures par jour à regarder du streaming, il va aussi envoyer des messages, jouer à des jeux, prendre des photos... Qu'est-ce que donne l'autonomie dans ce genre de situation ?

iPhone 13 contre iPhone 13 Pro

D'un côté nous avons l'iPhone 13 qui possède toujours l'ancienne génération d'écran et de l'autre nous avons l'iPhone 13 Pro avec l'écran ProMotion et son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Dans la logique des choses, l'iPhone 13 Pro qui possède un écran plus gourmand en énergie devrait s'épuiser plus vite que l'iPhone 13 qui est limité à 60 Hz.

D'après le test réalisé par le YouTuber PhoneBuff, ce n'est pas du tout le cas.



Entre les deux iPhone cités ci-dessus, on ne trouve pas une grande différence en ce qui concerne la batterie, l'iPhone 13 possède une batterie de 3227 mAh quand l'iPhone 13 Pro a une batterie de 3100 mAh.

La taille de l'écran est la même (6,1 pouces) tout comme le processeur qui est le A15 Bionic.



Avec l'iPhone 13 Pro, Apple propose un écran avec un taux de rafraîchissement adaptatif, ce qui veut dire que l'iPhone gère différentes fréquences de rafraîchissement, vous pouvez être à 120 Hz sur une longue durée, puis descendre à 60 Hz et parfois jusqu'à 10 Hz.

Si l'iPhone 13 Pro était toujours en 120 Hz, ce serait une catastrophe pour l'autonomie, grâce à ce système, cela permet de réduire considérablement la consommation de l'énergie de l'écran ProMotion.

En incluant une batterie moins performante dans l'iPhone 13 Pro par rapport à l'iPhone 13, Apple savait déjà à l'avance que le modèle au-dessus n'avait pas besoin d'une meilleure batterie comme l'écran adapterait la fréquence de rafraîchissement lors de l'utilisation.

Cette stratégie d'Apple est visiblement une belle réussite puisque dans le test vidéo de PhoneBuff on s'aperçoit que l'iPhone 13 Pro garde en permanence une petite longueur d'avance par rapport à l'iPhone 13.



Dans l'expérimentation du YouTuber on retrouve pendant plusieurs heures une utilisation basique des fonctionnalités de l'iPhone : les appels, l'envoi de SMS, la consultation d'un mail, le shopping en ligne sur Amazon, les réseaux sociaux, le visionnage d'une vidéo...

Tout a été réalisé de façon équitable, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro possédait tous les deux le même niveau de luminosité, avait la même capacité maximum de batterie et était connecté sur le même réseau WiFi avec la même portée.



Le résultat final est tout de même surprenant, car grâce à l'écran ProMotion à taux de rafraîchissement adaptatif, l'iPhone 13 Pro arrive à réaliser un fonctionnement total de 25 heures et 51 minutes (dont 16 heures en veille). L'iPhone 13 lui totalise un temps de fonctionnement de 25 heures et 42 minutes (dont 16 heures en veille).

Finalement, Apple aura réussi à limiter les dégâts du 120 Hz en prenant en plus l'initiative de proposer une batterie avec moins de mAh. On ne va pas se mentir, on est en admiration devant une telle prouesse !