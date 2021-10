L'Irlande ne sera bientôt plus un paradis fiscal pour Apple, Google...

Via un communiqué, l'Irlande annonce qu'elle adhère à l'accord fiscal international de l'OCDE. Une décision loin d'être anodine car elle va permettre à l'Europe d'augmenter son taux d'imposition sur des géants comme Apple, Google...

Revirement de situation

Nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises, l'Irlande est le pays européen idéal pour toutes les multinationales étrangères qui souhaitent s'installer sur notre territoire. Pourquoi ? et bien tout simplement car le taux d'imposition est de seulement 12.5%, bien en dessous des autres pays européens dont la France.

Pour rappel, depuis quelque temps, l'OCDE avait pour but d'imposer un taux fixe de minimum 15% pour les entreprises qui génèrent plus de 750 millions d'euros par an en Europe. Une nouvelle règle refusée catégoriquement par neuf pays dont l'Irlande.



Mais ce communiqué vient de nous apprendre qu'un revirement de situation s'est opéré. Après des discussions plutôt délicates, l'Irlande a finalement cédé et rejoindra donc l'accord de l'Organisation de coopération et du développement économique.



Déclaration du ministre des Finances irlandais :

Je suis absolument convaincu que nos intérêts sont mieux servis dans le cadre de l'accord. Dans l'ensemble, je pense que cet accord apportera une stabilité à long terme au cadre fiscal international.

Ce qui inquiétait l'Irlande de base, c'était que cette nouvelle politique fasse fuir énormément d'entreprises de son territoire. Mais étant donné que cela concerne "seulement" les immenses multinationales, les doutes semblent envolés.



Comme expliqué plus haut, les entreprises qui génèrent moins de 750 millions d'euros par an continueront à bénéficier du taux d'imposition de 12.5% en place depuis bientôt 20 ans.



Voilà une décision qui ne devrait pas faire plaisir à Apple mais aussi Google qui se servent bien évidemment de cet avantage depuis fort longtemps. On entend souvent que ces géants américains sont tellement puissants qu'ils sont intouchables (ce qui n'est pas totalement faux sur le fond), preuve cette fois-ci qu'en travaillant main dans la main, l'Europe peut imposer certaines règles.