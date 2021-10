Tesla fête le lancement prochain de l'usine Tesla Giga Berlin

Depuis que la notoriété de la société a connu un énorme bond de popularité dans le monde, les dirigeants derrière Tesla n'ont plus peur de faire les choses en grand. Il faut dire qu'avec Elon Musk a sa tête, ce ne sont pas les idées démesurées qui manquent...

Depuis plusieurs mois maintenant, le géant de la voiture électrique travaille sur l'arrivée d'une usine géante à Berlin. La date d'ouverture approchant à grands pas, une fête a été organisée dans la future fabrique, laissant entrevoir l'intérieur grâce à de premières photos publiées sur Twitter.

Elle a déjà tout d'une grande, cette usine Tesla Giga Berlin : on sait d'ailleurs qu'elle permettra le lancement de la production du Tesla Model Y en novembre, avec de premières livraisons en décembre. En attendant l'accord final en novembre, l'équipe derrière Tesla a organisé une fête dans la fabrique, située à Grünheide.



Selon Elon Musk, PDG de Tesla, la production de Model Y et de packs de batteries (avec des cellules de type 4680) commencera d'ici fin 2022. Et ces batteries sont très intéressantes, ce sont les dernières cellules de batterie de Tesla, qui auront la particularité de faire partie intégrante de la structure de la voiture, ce qui devrait réduire considérablement le poids total et améliorer l'autonomie.



Les sièges seront installés directement sur le bloc de batteries, au lieu d'être insérés dans le châssis par des robots. En attendant, voici quelques photos provenant de la soirée :

