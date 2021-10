T3 2021 : les Mac ont connu une progression de 8,8% dans les expéditions mondiales

Julien Russo

Avec l'abandon des processeurs Intel pour l'intégration des puces M1, les Mac n'ont jamais connu un tel dynamisme dans les ventes. Selon un récent rapport du cabinet d'analyse IDC, au troisième trimestre de 2021, Apple a réalisé une performance impressionnante et supérieure à celle de l'année dernière alors que la demande était très forte avec le télétravail.

La puissance Apple, une nouvelle fois confirmée

Les Mac sont chers, les Mac n'ont pas de configuration pour l'univers du gaming... Et pourtant, les Mac se vendent au-delà des attentes à chaque nouveau trimestre !

D'après le dernier rapport, Apple a expédié 7,64 millions de Mac au T3 2021, cela représente une croissance de 8,8% et assure la quatrième place du marché des PC dans le monde.



Encore une fois, Apple se retrouve loin derrière Lenovo qui se situe à la 1re place avec 19,77 millions d'expéditions, derrière HP à la deuxième place avec 17,59 millions d'expéditions et Dell Technologies à la troisième place avec 15,18 millions d'expéditions.

Si ce troisième trimestre de 2021 est bénéfique pour quasiment tous les grands acteurs du marché, il est tout de même important de noter que de nombreuses expéditions de PC n'ont pas pu avoir lieu à cause des problèmes d'approvisionnement et de logistique qui ralentissent les ventes des grandes entreprises.

Jitesh Ubrani le responsable de la recherche pour les Trackers d'appareils mobiles et grand public d'IDC a expliqué :

L'industrie des PC continue d'être entravée par des problèmes d'approvisionnement et de logistique et malheureusement, ces problèmes n'ont pas connu beaucoup d'amélioration ces derniers mois. Compte tenu des circonstances actuelles, nous voyons certains fournisseurs redéfinir les priorités des expéditions entre divers marchés, ce qui permet aux marchés émergents de maintenir la dynamique de croissance tandis que certains marchés matures commencent à ralentir.

Les expéditions de Mac devraient profiter d'un nouveau "boost" pour ce dernier trimestre de 2021, Apple devrait annoncer ce mois-ci l'arrivée de nouveaux MacBook Pro (tous avec la puce M1), le retour d'anciennes connectiques qui avaient disparu depuis quelques années et un nouveau design.

Apple compte bien profiter un maximum des fêtes de fin d'année pour réaliser une belle performance et impressionner les investisseurs.