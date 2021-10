Apple a du mal à lutter contre le piratage des contenus originaux Apple TV+

Il y a 1 heure

Julien Russo

Si vous êtes un habitué du téléchargement illégal en ce qui concerne les films et les séries, vous avez probablement pu voir à de nombreuses reprises que quand un nouveau contenu sort sur Netflix, Prime Vidéo ou Disney+, il est disponible instantanément en streaming ou téléchargement illégal. Apple n'échappe pas à cette tendance, la firme de Cupertino serait actuellement exaspérée de voir toutes ses productions originales être disponibles en dehors d'Apple TV+.

Quand Apple est confronté au piratage

On a tous cet ami ou ce collègue de travail qui nous dit "mais pourquoi je prendrais un abonnement Netflix si je peux télécharger les films et les séries sur internet ?". En effet, en regardant de près les sites de téléchargements ou de streaming illégaux, on retrouve la plupart du temps le jour même la disponibilité de programmes censés être exclusifs à leur plateforme de streaming. Encore tout jeune dans le secteur, Apple n'échappe pas à la règle et se retrouve confronté aux mêmes difficultés que ses concurrents.



Selon les données recueillies par MacRumors, Apple a du mal à faire face aux piratages croissants de ses créations originales. Que ça soit les films, documentaires ou les séries Apple TV+, tout se retrouve sur internet en seulement quelques heures, malgré des coups de pressions parfois très poussés de la firme de Cupertino.



Pour participer à la lutte contre le piratage, Apple a rejoint l'ACE de la Motion Picture Association of America, un groupe anti-piratage qui n'a qu'une mission : "soutenir le marché légal du contenu vidéo et relever le défi du piratage en ligne". Cette bataille est tellement prise au sérieux, qu'Apple a rejoint le groupe en tant que membre dirigeant afin d'avoir une influence et mettre à exécution ses propres directives.

Dans ce groupe, on retrouve des géants comme Disney, Comcast, Amazon, Netflix, NBC, Paramount, Fox, NBCniversal ou encore MGM.

Tous essaient de trouver des solutions et d'avancer progressivement vers un monde où il serait obligatoire de passer vers une plateforme légale pour trouver un film ou une série (il faut avouer que ce n'est pas encore gagné).

Les contenus Apple TV+ mis en avant sur les sites illégaux

Aujourd'hui, ce qui exaspère Apple avec les sites de téléchargements et de streaming illégaux, c'est que les contenus d'Apple TV+ sont trop souvent mis en avant.

Comme le fait remarquer le rapport, aux États-Unis, dès qu'un nouvel épisode de Ted Lasso, The Morning Show ou See est disponible, il est immédiatement mis en première page pendant plusieurs journées, ce qui génère une masse de trafic.

Malheureusement, cela pousse les utilisateurs à visualiser de manière illégale le contenu plutôt que de s'inscrire sur Apple TV+ et profiter de la période d'essai. Pour le géant californien, c'est une perte d'abonnés et surtout une perte de revenu tout de même conséquente, surtout quand on sait que ces trois programmes figurent parmi les plus chers de l'histoire d'Apple TV+.

Apple collabore avec des entreprises spécialisées

Combattre le téléchargement et le streaming illégal n'est pas aussi simple qu'on le pense, même si Apple possède des milliards de dollars, l'entreprise n'arrive pas à faire mieux que Netflix, Amazon ou Disney.

Pour lutter contre cette activité néfaste qui fait beaucoup de tort à Apple TV+, la firme de Cupertino a décidé de s'associer à Corsearch Inc. et OpSec Security, il s'agit de deux experts dans le domaine qui soutiennent Apple et qui s'occupe des signalements pour violations de droits d'auteurs.



Les derniers chiffres sont impressionnants. Le rapport révèle que Corsearch Inc. a déposé plus de 320 000 signalements à la DMCA (Digital Millennium Copyright Act) pour dénoncer des violations de droits d'auteurs sur les contenus Apple TV+.

Ces signalements permettent après que la DMCA se rapproche de Google pour faire en sorte que les sites ne soit plus référencés dans le moteur de recherche.

Malgré tout, la puissance du téléchargement illégal par hébergeur ou torrent ne cesse d'accroître au détriment des services de streaming légaux et des studios de cinéma qui semblent complètement dépassés par la situation.