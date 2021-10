Apple supprime l'app 1Blocker en Chine l'accusant d'être un VPN

Il y a 5 heures

Alban Martin

Apple a supprimé 1Blocker de l'App Store en Chine pour la simple et bonne raison que l'application n’est pas seulement un bloqueur de pub, mais un VPN et que le développeur n'a pas de licence appropriée requise pour l'exploiter. Oui, les réseaux virtuels privés ne sont pas autorisés dans le pays, sauf exception.

1Blocker supprimé de l'App Store chinois

1Blocker a déclaré sur Twitter :

Apple a supprimé 1Blocker de l'App Store chinois pour être une "application VPN". Nous allons en faire appel. Nous n'avons pas de serveurs VPN. En fait, nous n'acheminons pas du tout le trafic de données via aucun serveur. Tout se fait localement à l'intérieur de notre extension réseau.

Le retour de l'App Store Review partagé dans le tweet met en évidence la section "5.4 Applications VPN" dans son sujet et indique que 1Blocker "sera supprimé de l'App Store chinois parce qu'il comprend du contenu illégal en Chine". Plus précisément, il note que le gouvernement exige que les développeurs d'applications VPN disposent d'une licence du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information pour les exploiter. Bien sûr, 1Blocker ne l'a pas.

Apple dit que la seule façon de rectifier cela est d'obtenir une licence et de la lui fournir. L'application est toujours disponible partout ailleurs, mais 1Blocker note que la Chine est son marché numéro deux pour les téléchargements. Exprimant une plus grande exaspération, 1Blocker affirme qu'Apple a supprimé la version Mac de son application de l'App Store même s'il ne mentionne aucun VPN nulle part "et n'installe même pas de profil VPN". 1Blocker a déclaré qu'Apple "donne généralement un avis avant de retirer une application du magasin", mais que "dans notre cas, ils ont foncé tête baissée et l'ont retirée".



Dommage pour les développeurs qui venaient de publier une mise à jour 5.0 qui ajoute le blocage des publicités YouTube dans Safari sur iOS 15.



Rappelons que les blogueurs de publicités mettent à mal les sites internet gratuits…

