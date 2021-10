Bons plans iOS : MISTICO, 7 Stories, Filterloop Pro

Hier à 20:49

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment MISTICO, 7 Stories, Filterloop Pro. L'occasion d'économiser 37€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Snap Markup (App, iPhone / iPad, v2.3, 8 Mo, iOS 11.0, Raghvendra Bhargava) passe de 2,99 € à gratuit. Snap Markup est un outil photo pour faire des annotations : il balisera votre photo avec différentes formes et l'enverra n'importe où. Snap Markup fournit différentes formes de dessin telles que dessin libre, rectangle, triangle, ligne, flèche, cercle, effet de flou, mise au point, rotations, texte et recadrage.



C'est une application puissante à avoir dans votre boîte à outils du parfait photographe !



Les + : Ajouter des annotations pour vos besoins pro Télécharger l'app gratuite Snap Markup





Track Spending Budget Planner (App, iPhone, v1.0.6, 37 Mo, iOS 13.0, SER_INT) passe de 2,99 € à gratuit. L'application vous permet de gérer facilement votre argent. Ajoutez des revenus et des dépenses avec les catégories correspondantes pour un suivi facile. Consultez les graphiques pour avoir un aperçu de vos habitudes de dépense.



L'application vous permet également d'inviter n'importe qui à votre groupe afin que vous puissiez suivre les dépenses et les transactions du groupe avec vos amis et les membres de votre famille. C'est un excellent moyen de partager les coûts et de garder les choses équitables sans se sentir mal à l'aise.



Les + : Soignez vos économies Télécharger l'app gratuite Track Spending Budget Planner





Filterloop Pro (App, iPhone / iPad, v3.3.8, 117 Mo, iOS 9.0, Platform) passe de 8,99 € à gratuit. Comme son nom l'indique, Filterloop Infinite fournit une source infinie de modifications pour vos photos. Sélectionnez simplement pour appliquer un effet rétro rétro ou analogique. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, tapez à nouveau. Vous pouvez ajuster l'intensité de l'effet en glissant à gauche et à droite sur la photo.



Autre avantage de Filterloop, on peut donner de la consistance à la photo avec l'application de grain et / ou de textures à combiner.



Enfin, vous pourrez ajuster la saturation, le contraste, l'exposition, la luminosité et autres.



Les + : Des fitres originaux

Possibilités infinies Télécharger l'app gratuite Filterloop Pro





Jeux gratuits iOS :

Block vs Block (Jeu, Action, iPhone / iPad, v13.03, 20 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 2,99 € à gratuit. Un jeu façon Tetris dans lequel vous jouez contre l'ordinateur (ou contre une personne physique sur iPad). Un petit casse-tête sans prétention qui permet de personnaliser quelques aspects du jeu comme les items spéciaux, les types de blocs ou encore les couleurs.



Les + : Ça détend

Un classique Télécharger le jeu gratuit Block vs Block





Petit orchestre (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.8, 290 Mo, iOS 8.0, Bamboo Kids) passe de 2,99 € à gratuit. Créez votre propre orchestre et écoutez une mélodie jouée avec vos instruments de musique préférés du monde entier! Étudiez les instruments musicaux et leurs sons avec ce jeu amusant.



Testez vos connaissances avec un quiz à trois niveaux de difficulté. Le son des instruments de musique classiques captiveront votre enfant pendant longtemps, et son intérêt sera retenu par des mini-jeux supplémentaires qui enrichiront ses connaissances.



Les + : Pour les enfants : apprenez leur les instruments Télécharger le jeu gratuit Petit orchestre





7 Stories (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v2.2.2, 57 Mo, iOS 9.0, Smashware) passe de 2,99 € à gratuit. Dispersés à travers les terres existent quatre orbes, chacun imprégné de la puissance des éléments. La légende dit que quiconque trouve les orbes recevra un pouvoir incommensurable et héritera du royaume.



Choisissez l'un des sept personnages et partez à la recherche des orbes pour réclamer le trône. Le jeu est sorti à l'origine en 2011, mais ses graphismes et animations ont été mis à jour pour les appareils modernes.



Les + : Pour les amateurs d'aventure Télécharger le jeu gratuit 7 Stories





Promotions iOS :

Street Kart Racing (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.3.13, 733 Mo, iOS 11.0, Fat Cigar Productions Ltd) passe de 5,99 € à 1,99 €. Si vous voulez quelque chose de nouveau, d’original et d’ultra compétitif, Street Kart Racing peut vous l'apporter. Ce jeu va vous divertir pendant plus d'heures que vous ne le pensez ! Attendez-vous à ce que ce soit difficile, stimulant et enrichissant. Aucune aide. Pas d'excuses. Juste de la simulation.



Testé pour son authenticité par des centaines de pilotes de kart professionnels, y compris des champions mondiaux, continentaux et nationaux...



Les + : Une des meilleurs expériences du genre Télécharger Street Kart Racing à 1,99 €





DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v0.1.10 - 1st Birthday!, 636 Mo, iOS 10.0, Marmalade Game Studio) passe de 4,99 € à 2,99 €. Depuis 60 ans le jeu de société DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 nous a montré comment réussir dans la vie. Maintenant, le jeu de société numérique DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 introduit des choix de vie actualisés et de nouveaux croisements parmi les options traditionnelles ! Deviendrez-vous blogueur vidéo ou ingénieur ? Quels chemins prendront vos amis et votre famille ? Jouez sur mobile et tablette pour le découvrir !



Personnalisez votre pion, sautez dans votre voiture écologique et faites la course avec vos amis et votre famille dans DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2, une suite contemporaine de DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2. Avec des milliers de nouvelles manières de vivre, et l’argent n’étant plus le seul moyen de réussir, quelle vie choisirez-vous ? Télécharger DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 à 2,99 €





MISTICO (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 251 Mo, iOS 9.0, M9 Packaging Ltd) passe de 3,99 € à 0,99 €. MISTICO - une petite île espagnole mystérieuse cachée quelque part dans les Baléares. Vous avez souvent entendu des rumeurs sur son existence, cependant, localiser MISTICO s'est avéré assez difficile.



Après une soirée chaude et bien arrosée dans un bar local, vous entendez des habitants sous le soleil parler en espagnol. Reprenant certains des mots que vous avez appris en explorant la région, vous décidez d'écouter la conversation.



MISTCO est une aventure pointer-cliquer à la première personne, similaire aux jeux auxquels vous avez pu jouer dans les années 90. Une interface de jeu simple composée du monde que vous explorez et d'un panneau d'inventaire où vous pouvez collecter, combiner et utiliser les objets que vous trouvez en cours de route. Télécharger MISTICO à 0,99 €