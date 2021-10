Windows 11 : Linux s'installe désormais via le Microsoft Store

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Si vous souhaitez installer le système d'exploitation Linux sur Windows 11, pas la peine de chercher bien loin. Rendez-vous dans le Microsoft Store et vous trouverez votre bonheur. Oui, Microsoft a tout fait pour simplifier son installation et c'est une bonne chose.

GNU/Linux disponible sur le Microsoft Store de Windows 11

À première vue, l'information peut paraître "étrange" et pourtant, elle est bien réelle. Grâce à Windows 11, il devient ultra facile d'installer le système d'exploitation Linux. Si auparavant les démarches n'étaient pas si fluides que ça, c'est à présent un jeu d'enfant.

Grâce à Windows 11 et au tout nouveau Microsoft Store, il suffit de se rendre sur celui-ci et de taper Linux comme si l'on recherchait une application basique. Ensuite, cliquez sur Windows Subsystem for Linux Preview et la case bleue Obtenir. À noter tout même que le téléchargement sera de 442 Mo.



Un bel effort de la part de Microsoft surtout que cela indique que les mises à jour seront également faites via le Microsoft Store. Reste à voir si le géant de Redmond fera l'effort pour rendre Windows 11 ARM installable facilement sur Mac, un peu à la manière de Boot Camp. Depuis les Mac M1, ce n'est plus possible.