Les AirPods 3 seront bien lancés lors du keynote "Unleashed"

L'information n'est pas encore officielle, mais selon l'une des sources du leaker Jon Prosser, un Apple Event serait prévu pour le 23 mars 2021. Ce rendez-vous serait l'un des plus importants...

Depuis le début de l'année, les rumeurs insistent à propos de l'arrivée prochaine des AirPods 3 et de nouveaux MacBook avec une puce M1X (ou M2). Selon un nouveau rapport du site...

Les AirPods 3 devraient même s'inspirer des derniers Beats Studio Buds . Cependant, ce qui n'est pas clair, c'est si les nouveaux AirPods seront dotés d'embouts en silicone, comme les AirPods Pro, ou si ils seront toujours intra-auriculaires comme les AirPods de première et deuxième générations. Rendez-vous lundi à 19 heures pour suivre le keynote en direct et en français .

Maintenant qu'Apple a confirmé son dernier keynote probable de l'année pour lundi 18 octobre prochain, toutes les indications suggèrent que de nouveaux AirPods seront également annoncés aux côtés des MacBook Pro redessinés. Le leaker @PandaIsBald, qui a rapporté avec précision le lancement de l'iPad 9 de base, a affirmé qu'aux côtés des Mac "M1X", les AirPods 3 avec un design revu seront également annoncés. Les AirPods de troisième génération seront le premier changement de conception important de la gamme depuis les AirPods Pro en 2019. Les nouveaux AirPods remplaceront les AirPods de deuxième génération existants dans la gamme et disposeront d'une refonte mise à jour qui s'inspire des « Pro » haut de gamme, mais sans fonctionnalités comme la réduction active du bruit.

Des rumeurs avaient initialement indiqué que les nouveaux AirPods 2021 seraient présentés aux côtés de l'annonce de l'iPhone 13 et de l’ Apple Watch Series 7 le mois dernier, mais les nouveaux écouteurs ne se sont pas matérialisés concrètement sur scène. Les AirPods sont le compagnon idéal de l'iPhone et de l'Apple Watch, les deux venant d’être mis à jour.

Après leur absence remarquée lors de l'événement Apple de septembre, les AirPods de troisième génération devraient être dévoilés lors de l'événement dédié au Mac et nommé "Unleashed" de la semaine prochaine, selon une fuite. Il s’agit d’une confirmation plutôt que d’une surprise.

