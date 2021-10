Apple Watch Series 7 : les premiers déballages vidéos sont disponibles

Julien Russo

Officiellement disponible vendredi prochain, plusieurs influenceurs sur YouTube ont déjà eu la chance de recevoir la nouvelle Apple Watch Series 7 avant l'heure. Cette technique courante chez Apple permet d'accroître la popularité d'un nouveau produit quelques jours avant le lancement.

Les premiers déballages sont disponibles

Les premières livraisons d'Apple Watch Series 7 commencent dès ce vendredi et vont s'enchainer dans les jours et semaines qui suivent pour ceux qui ont pris plus de temps pour valider leur précommande.

Plusieurs YouTubers ont mis en ligne aujourd'hui leur vidéo de déballage de la nouvelle génération de montre connectée, ce qui permet d'avoir un petit aperçu du nouvel écran, mais aussi des nouvelles tailles qui augmentent de seulement 1 mm.



La première chose la plus flagrante sur tous les déballages vidéos, c'est l'écran, Apple a considérablement réduit les bordures ce qui offre un confort supplémentaire et optimal quand on utilise la nouvelle Apple Watch.

Au niveau de la taille des boitiers d'Apple Watch, visuellement il n'est pas facile de distinguer l'ajout d'un millimètre, mais selon les premiers retours des YouTubers, on ressent la différence de taille quand l'Apple Watch est installé à son poignet. La majorité se met d'accord pour dire que cela est une bonne chose et qu'une Apple Watch qui passe à 41 mm et 45 mm n'est pas du tout gênante ou trop grosse.

L'un des points qui ont été mis en avant dans les tests, c'est la charge rapide. Plusieurs testeurs ont admis qu'Apple avait réalisé un énorme effort de ce côté et qu'il était très agréable de pouvoir recharger son Apple Watch Series 7 plus rapidement. Pour rappel, Apple mentionne une recharge 33% plus rapide grâce au nouveau câble USB-C inclus dans le packaging.



Autre avantage de cette Apple Watch Series 7 (qui a largement été applaudi par les YouTubers), c'est l'interface de watchOS qui est parfaitement adapté à l'écran de la nouvelle montre connectée. Que ça soit pour écrire, naviguer dans le menu, griffonner... Tout est plus simple et l'expérience est complètement différente de ce qu'on a pu avoir avec les précédentes générations d'Apple Watch. On peut remercier l'écran plus grand qui facilite l'utilisation !



Du côté de la résistance, aucun des testeurs n'a cherché à casser son Apple Watch ou créer un impact qui pourrait endommager l'écran. La firme de Cupertino a informé lors de la présentation avoir travaillé sur une Apple Watch Series 7 plus résistante avec un écran 50% plus épais.



L'Apple Watch Series 7 est disponible dès vendredi en France. Elle est commercialisée à partir de 429€ pour le modèle aluminium en taille 41mm, 459€ pour le modèle aluminium en 45 mm.

