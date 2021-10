Selon le cofondateur de Tesla, Apple devrait construire ses iPhones aux États-Unis

Corentin Ruffin

Les avis divergent autour du choix d'Apple que de faire construire ses appareils, et plus particulièrement ses iPhone, à l'étranger. Seulement, quand on est cofondateur de Tesla, lorsqu'on en parle, nos mots ont un écho bien plus fort.



Car oui, JB Straubel, l'ancien directeur de la firme, était interviewé lors de son passage dans le podcast "This Week in Startups". Durant cette dernière, l'homme a pointé du doigt le fait que Apple ne fabrique pas d'iPhones aux États-Unis, alors qu'elle le "absolument" pourrait.

JB Straubel attaque le choix de construction d'Apple

L'animateur du podcast "This Week in Startups", Jason Calacanis, a récemment invité JB Straubel à parler d'une série de sujets tels que les déchets électroniques, le recyclage des batteries et les débuts de Tesla.



L'entretien s'est rapidement tourné vers Apple et son choix que de faire construire ses appareil hors États-Unis. Selon Straubel, la Pomme pourrait pourtant le faire facilement :