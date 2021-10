Genshin Impact 2.2 supporte le 120 Hz des iPhone 13 Pro et iPad Pro

Suite à l'annonce de miHoYo, la version 2.2 de Genshin Impact vient d'être mise en ligne sur les plates-formes iOS, Android, PS5, PS4 et PC. Cette version amène la collaboration Horizon Zero Dawn mettant en vedette Aloy dans le monde de Genshin Impact sur les plateformes non PlayStation après ses débuts sur PS5 et PS4. Mais ce n’est pas tout, la mise à jour 2.2 nommée « Into the Perilous Labyrinth of Fog » propose une petite surprise sur iOS. Le jeu prend désormais en charge 120 FPS sur des appareils spécifiques. En revanche sur PC, cette option n'est pas encore disponible.





Genshin Impact est plus fluide que jamais sur iOS

Si vous n'avez pas prétéléchargé la mise à jour sur mobile et PC il y a quelques jours, vous devrez effectuer un téléchargement supplémentaire une fois que vous aurez mis à jour l’app sur iOS. Il est clair que la prise en charge du 120 Hz sur iPhone 13 Pro et iPad Pro est une excellente nouvelle qui permet de profiter d’un jeu plus fluide que jamais. C’est le second gros titre à y passer sur iPhone 13 Pro après Pascal’s Wager.

Si vous n'avez pas encore essayé Genshin Impact, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. La version PC est disponible sur le site officiel et sur l'Epic Games Store.



Si vous jouez sur iOS, avec iOS 14.5 et iPadOS 14.5, vous pouvez d'ailleurs utiliser les manettes PS5 et Xbox Series X|S pour jouer à Genshin Impact. Rappelons que Genshin Impact était notre jeu de l’année 2020 avec une aventure à la Zelda grandiose et gratuite.



Voici les notes de version officielles du jeu :

La version 2.2 de Genshin Impact « Dans les méandres de la brume » est désormais disponible !

[Nouveau personnage] Thomas

[Nouvelle zone] Île de Tsurumi

[Nouveaux événements] Événements thématiques « Guerriers du labyrinthe », « Ombre des anciens »

[Nouvelles histoires] Nouvelles escapades

[Nouvelles armes] Étoile polaire, Akuoumaru, Aileron de brise-vagues, Lune de Mouun

[Nouveaux monstres] Chiot de faille, Limier de faille

[Nouvelle fonctionnalité] Support du 120 FPS sur certains modèles

