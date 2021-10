Apple investit dans le moteur 3D Blender

Hier à 23:25

Medhi Naitmazi

2



Blender a annoncé aujourd'hui qu'Apple a rejoint le « Blender Development Fund » pour soutenir le développement continu de l'outil graphique 3D open source gratuit. Un mouvement inhabituel de la part de la société basée à Cupertino qui nous a habitué à des rachats plutôt qu’à des partenariats.

Un don pas si innocent pour Apple ?

En plus d'une contribution au fonds de développement, Apple fournira une expertise en ingénierie et des ressources supplémentaires à Blender et à sa communauté au sens large pour soutenir les artistes et les développeurs Blender.

Ton Roosendaal, PDG de Blender, a déclaré que l'annonce signifie que "macOS sera de retour en tant que plate-forme Blender complète prise en charge". Une bonne nouvelle pour ceux qui réalisent des modélisations et / ou des animations 3D sur ordinateur,

d’autant que le premier apport d’Apple a consisté à utiliser l’API Metal dans Blender pour accélérer les performances GPU.

First official patch submitted by Apple: Metal backend for Cycles GPU rendering on macOS. https://t.co/DdHP6u8znp — Ton Roosendaal (@tonroosendaal) October 14, 2021

Blender a déclaré que son fonds accepte les dons "pour soutenir les activités visant à fournir des services gratuits et ouverts et accessibles à tous les contributeurs de Blender", y compris la correction de bogues, la révision du code, la documentation technique et l'intégration.

Le fonds fournira également des subventions aux développeurs sur des projets de développement génériques et largement acceptés, selon Blender. On imagine que derrière ce geste, Apple espère s’offrir quelques nouveautés pour Apple Arcade, des jeux 3D exclusifs.