La PlayStation 5 accueillera bientôt Apple Music

Apple Music est déjà disponible sur plusieurs plateformes et il est tout à fait logique qu'il soit également disponible sur la PS5. On a déjà hâte ! Source

Pour vérifier l'information, j'ai essayé d'obtenir l'invite Apple Music sur mon compte principal (Royaume-Uni) sans succès - mais j'ai ensuite créé un nouveau compte avec sa région définie sur les États-Unis et j'ai obtenu l'invite (cependant, j'ai ensuite été incapable de la reproduire, ce qui me laisse penser que Sony teste actuellement la fonctionnalité avant qu'elle ne soit déployée publiquement).

Un ajout logique quand on sait qu'il est possible, depuis plusieurs mois, de visionner les différents programmes d'Apple TV+.

Voilà une bonne nouvelle ! Les nombreux joueurs sur PS5 auront bientôt une alternative à Spotify, et pas n'importe laquelle. En effet, très prochainement, il sera possible d'accompagner sa session de jeux avec de la musique provenant du service Apple Music.

