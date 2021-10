ll se fait voler sa voiture et la retrouve grâce à un AirTag caché à l'intérieur

Il y a 2 heures

Julien Russo

Présenté par Apple comme un traqueur d'objet permettant de retrouver ses clés, son portefeuille ou encore le jouet de son enfant, l'AirTag peut en réalité faire bien plus qu'on l'imagine. Un utilisateur de Reddit a apporté jeudi son témoignage après le vol de sa voiture qui avait un AirTag caché à l'intérieur.

La voiture a très vite été retrouvée

L'AirTag d'Apple ne se sert pas d'un réseau cellulaire pour vous indiquer sa position géographique, il se sert en réalité des centaines de millions d'iPhone, d'iPad et de Mac qui sont en circulation partout dans le monde.

Grâce au Bluetooth, l'AirTag est capable de se servir de n'importe quel appareil Apple disponible à proximité pour signaler sa position.



Ce petit objet commercialisé à seulement 35€ a énormément aidé l'utilisateur thinkscotty sur Reddit. Il explique qu'un soir de semaine alors qu'il ne trouvait pas le sommeil, il décide de prendre sa voiture à 3 heures du matin pour aller faire un tour. Une fois descendu au parking, il se rend compte que sa Subaru Forester 2010 a complètement disparu, qu'elle n'est plus garée à l'emplacement habituel.



Choqué de cette découverte, thinkscotty va alors regarder partout sur le parking, vérifier toutes les plaques d'immatriculation, mais en vain. Sa voiture n'est plus là !

Très vite, il comprend qu'on lui a volé son véhicule pendant qu'il était chez lui en train d'essayer désespérément de trouver le sommeil.

Dans l'incompréhension totale et très énervée de la situation, il va rentrer chez lui et prendre contact avec les forces de l'ordre en appelant le numéro d'urgence.

Après de longues minutes à se remémorer ce terrible instant de solitude, thinkscotty va se souvenir qu'il y avait un AirTag dans sa voiture qui a été volée...

Je me suis alors souvenu, après que la situation se soit calmée, que j'avais mis un AirTag de rechange dans le pare-soleil de ma voiture. J'avais acheté un paquet de 4 et j'ai pensé qu'il pourrait y avoir une chance que cela puisse potentiellement m'aider à trouver la voiture. Il y a aussi des millions d'iPhones dans le Chicagoland, alors j'ai pensé que les chances qu'il soit pinglé étaient décemment élevées.

Dès l'application "Localiser" ouverte, l'utilisateur remarque que l'AirTag communique une position géographique, il affirme se trouver dans une banlieue de Chicago sur le parking d'un Walmart.

Ne voulant pas s'y rendre seul par peur de tomber sur un groupe de personnes malintentionnées, thinkscotty va expliquer la situation à la police et leur demander de venir avec lui sur le lieu.



Une fois arrivée, la voiture volée n'est pas là. Le propriétaire de l’AirTag va alors immédiatement capter un signal plus précis qui va cette fois lui donner une direction et le nombre de mètres d'écart entre l'iPhone et le traqueur d'objet.

L'AirTag n'est plus avec la voiture

Énorme déception, thinkscotty se rend compte que l'AirTag est retrouvé par terre sous une autre voiture garée.

Voyant que l'homme est anéanti par la situation à laquelle il est confronté, la police va gentiment proposer de patienter quelques minutes avec lui afin de voir si le véhicule pourrait par hasard revenir.



5, 10, 15 minutes passent et surprise... Une voiture entre sur le parking du Walmart et c'est justement la Subaru Forester !

Immédiatement, thinkscotty désigne du doigt sa voiture aux policiers et l'homme au volant est invité à quitter le véhicule pour être interpellé.

"Une expérience folle"

L'utilisateur de Reddit décrit cette expérience comme complètement folle, même si l'AirTag ne l'a pas aidé à retrouver sa voiture sur le moment, il a tout de même apporté un énorme soutien pour savoir dans quel secteur le véhicule pouvait se trouver.

thinkscotty reconnait tout de même avoir pris une leçon : l'AirTag est incroyable en cas de vol, mais il faut mieux le cacher !