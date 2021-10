Intel poursuit sa campagne marketing pour attirer les utilisateurs macOS sur PC

William Teixeira

Depuis qu'Apple a abandonné Intel pour les processeurs des Mac, l'entreprise a démarré une grande campagne marketing ayant pour objectif de montrer à quel point on se sent mieux quand on est sur un PC Windows comparé à un Mac. Après la vidéo mettant en scène plusieurs utilisateurs Apple qui découvrent des nouveautés PC, Intel poursuit cette fois avec une nouvelle communication via Twitter.

La mission ? Vous poussez à abandonner votre Mac !

À seulement quelques jours du deuxième Apple Event qui devrait se concentrer sur des annonces Mac, Intel fait le buzz sur les réseaux sociaux en publiant un tweet demandant aux clients qui sont passés de Mac à un PC de témoigner.

Le tweet reprend quelques extraits de la vidéo publiée sur YouTube il y a plus d'une semaine. Pour rappel, Intel avait invité dans ses locaux aux États-Unis 12 personnes qui sont de fidèles clients et habitués de l'écosystème Apple.



Croyant qu'ils allaient assister à une présentation secrète de futurs produits Apple, ils avaient vite déchanté en s'apercevant au bout de quelques minutes que c'était en fait des PC sous Windows qui était au cœur du sujet de l'invitation.

Dans ce tweet publié hier, Intel pose la question : "Confessions d'anciens utilisateurs de Mac. Qu'est-ce qui vous a fait #GoPC ?". Dans cette communication, Intel a fait un choix stratégique plutôt maladroit, puisqu'au lieu de mettre en dessous des témoignages de clients satisfaits, l'entreprise a directement demandé à ses followers de répondre.

Sans grande surprise, les réponses ne sont pas du tout valorisantes pour Intel...



Dans les réactions, on peut apercevoir un utilisateur Twitter qui rappelle qu'Intel n'est pas invité à l'Apple Event du 18 octobre, des trolls sur les derniers Mac survivants avec la puce Intel ou encore des avis de clients qui ont migré d'un PC vers un iPad Pro avec la puce M1. D'autres utilisateurs Twitter n'hésitent pas non plus à dénoncer cette communication malsaine qui prouve une certaine frustration qu'Apple est abandonné Intel pour ses Mac.

Finalement, le côté moqueur du service marketing d'Intel en a pris pour son grade avec ce tweet qui aurait mieux fait de ne jamais voir le jour.



Apple a officiellement annoncé l'abandon de son partenariat avec Intel lors de la WWDC 2020, la transition a commencé dès novembre de l'année dernière avec les premiers Mac intégrant la puce M1. De nombreux tests ont démontré que la puce M1 est bien plus rapide que tous les processeurs Intel proposés jusqu'ici sur les Mac. Beaucoup d'analystes et spécialistes du secteur ont félicité Apple pour ce changement de chemin qui a été bénéfique pour les performances, mais aussi pour les ventes !

Please stop this, I honestly feel like I’m going to die from the level of cringe. — T-MARG (@margison) October 14, 2021