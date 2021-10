Un problème d'icône transparente sur Apple Watch 7

Aujourd'hui, les premières montres Apple Watch Series 7 ont été livrées aux clients, dont notre exemplaire de test. Et comme chaque nouveauté, quelques bugs s'invitent pour accompagner le lancement, et il sembe que la Series 7 ne fasse pas exception.

Les clients ont remarqué que les icônes de certaines applications tierces sont manquantes, laissant des trous vides sur l'écran d'accueil de la grille en nid d'abeille. Le développeur de PCalc, James Thomson, a remarqué que son application faisait partie des logiciels concernés, peut-être en raison du fait qu'il a publié une mise à jour de l'application intégrant des assets spécifiques à l'Apple Watch Series 7.

Il ne s'agit pas seulement d'icônes d'applications, les complications semblent également mal se comporter, encore une fois en fonction de la façon dont le développeur les a configurées. Donc, si vous voyez des images mal dimensionnées dans les complications sur le cadran de votre montre, voici la raison.



La cause probable est un bogue du côté du serveur App Store lorsque les applications sont préparées pour le téléchargement, un processus qui supprime les actifs inutilisés pour réduire la taille sur le disque. Par exemple, lorsque vous téléchargez une application Watch sur une Series 4 ou une version ultérieure, les ressources d'images pour les montres Series 3 et antérieures ne sont pas incluses dans le téléchargement. C'est la même chose pour une app iPhone ou iPad.

Did you add nice vector icons to your watch app alongside support for Series 7? Well, hope you like blank icons when your users install your apps today 😞



Doesn’t reproduce on the Series 7 simulator, fine on all my other watches. I am not pleased.



See it with @CARROT_app too. pic.twitter.com/A3WVjGDZS5