La série pour enfants "Mission : Adoption" est disponible sur Apple TV+

Il y a 2 heures

William Teixeira

Réagir



Apple continue de massivement investir dans les programmes de jeunesses, après avoir dévoilé des programmes comme Blush, Eau-paisible, Doug le robot curieux, le secret de la plume... Le géant californien continue sur sa lancée en proposant une nouvelle série destinée aux enfants.

Toute la première saison de "Mission : Adoption" est disponible

Qui dit vendredi, dit de nouveaux ajouts dans le catalogue d'Apple TV+, mais aussi l'arrivée de nouveaux épisodes pour les séries déjà en cours !

En cette veille de week-end, la firme de Cupertino vient d'ajouter la série "Mission : Adoption", une création originale qui raconte les aventures d'un frère et d'une sœur qui veulent à tout prix adopter un chien. Voici la synopsis :

Charles et Lizzie Peterson ont toujours aimé les chiens, une passion qui les pousse à les recueillir et les aider à trouver un nouveau foyer. Avec chaque chiot commence une nouvelle aventure, parfois difficile, mais toujours gratifiante.

La première saison est composée de 8 épisodes qui sont tous disponibles dès maintenant. Visiblement, Apple a compris que le rythme d'un nouvel épisode par semaine ne fonctionne pas avec les enfants qui n'ont pas toujours autant de patience que les adultes !



Le casting met en avant Riley Looc (Grey's Anatomy) qui joue le rôle de Charles et Brooklynn MacKinzie (Truth Be Told) dans le rôle de Lizie. À la production de ce nouveau programme, on retrouve Iole Lucchese, Caitlin Friedman et Jef Kaminsky de Scholastic Entertainment.



Sur l'application Apple TV dans la catégorie Originals, vous retrouvez une section dédiée aux programmes pour les enfants et adolescents. Cet espace se trouve dans les images promotionnelles qui défilent en tête.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox. Profitez d'Apple TV+ à un prix encore plus réduit (à partir de 1,22€/mois) grâce à notre partenaire Spliiit.