Wales Interactive annonce Bloodshore, un nouveau FMV sur iOS, Mac et PC

Il y a 1 heure

Alban Martin

Wales Interactive ne s'arrête plus de sortir des films interactifs, aussi connus sous le nom de FMV. Après I Saw Black Clouds le mois dernier, le prochain titre s'appelle Bloodshore. Et si vous aimez le genre, les développeurs ont déjà sorti The Complex, The Bunker, Five Dates, Night Book ou encore The Shapeshifting Detective.

Bloodshore arrive sur App Store

Annoncé sur sur les principales consoles, PC et iOS, le futur titre de Wales s'appelle donc Bloodshore. Le pitch est que vous êtes un participant d'un jeu télévisé morbide appelé Killstream où vous êtes tombé sur une île avec d'autres joueurs et que vous devez rester le seul survivant pour gagner un énorme prix en cash. Alors que le jeu a été introduit via un teaser le mois dernier, Wales a publié cette semaine un trailer beaucoup plus long vous donnant une idée encore meilleure de ce qui vous attend Bloodshore :

Vous aurez remarqué le ton décalé et l'humour noir prégnants dans Bloodshore qui parodie quelque peu comme les jeux de battle royale et l'obsession des médias sociaux tout en rendant hommage à des films comme The Running Man et The Purge. Le jeu proposera plus de 8 heures de séquences vidéo, le plus grand nombre pour tous les jeux du studio jusqu'à présent, et l'histoire se déroulera en fonction des décisions que vous prendrez en tant que joueur. En plus de ce nouveau trailer, ils ont également annoncé une date de sortie ferme pour Bloodshore, qui fera son chemin sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Mac et iOS le 3 novembre.

Le rendez-vous est pris !