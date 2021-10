Apple lance la Release Candidate d'iOS 15.1

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Après un Apple Event de folie avec des nouveautés du côté HomePod mini, MacBook Pro et Apple Music, Apple continue ce soir avec son programme de bêta d'iOS 15.1. Dès ce soir, les développeurs peuvent télécharger la Release Candidate d'iOS 15.1, il s'agit de la dernière version d'essai avant la sortie officielle !

Des nouveautés pour iOS 15.1

La Release Candidate d'iOS 15.1 présentée aujourd'hui permet aux utilisateurs d'iPhone de télécharger leur statut vaccinal COVID-19 dans l'application Santé, puis de générer une carte de vaccination dans Apple Wallet. Bien sûr, pour le moment, seuls quelques états des États-Unis y ont accès, notamment ceux ayant des organismes utilisant la spécification SMART Health Cards.

Autre grosse nouveauté, qui nous intéresse bien plus, c'est l'arrivée de SharePlay, une nouvelle fonctionnalité présentée par la Pomme, étonnamment absente d'iOS 15.

Avec SharePlay, poursuivez vos conversations dans FaceTime tout en regardant des films et des séries, en écoutant de la musique ou en partageant votre écran. C’est une toute nouvelle façon de retrouver vos proches, quelle que soit la distance qui vous sépare.

Le HomePod reçoit enfin Spatial Audio / Dolby Atmos et la qualité Lossless avec iOS 15.1, une bonne nouvelle après une longue attente qui commençait à exaspérer les abonnés Apple Music.

Enfin, Apple intègre l’annonce des appels dans les AirPods, comme les messages et notifications.



Les développeurs peuvent aussi télécharger la Release Candidate d'iOS 15.1 dès maintenant dans les réglages de leur iPhone.

Dès que nous aurons plus d'informations sur les nouveautés, correctifs et améliorations, nous mettrons à jour cet article. À noter que la version publique devrait arriver sous peu !