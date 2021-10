Le célèbre jeu Taboo va faire son arrivée sur l'App Store

Peut-être que le nom Taboo - Official Party Game (v1.0.1, 324 Mo, iOS 11.0) ne dira rien aux plus jeunes d'entre vous, mais il faut savoir qu'on parle d'un jeu de société qui a énormément marché dans les années 2000. Et la belle nouvelle, c'est que Hasbro est sur le point de donner une seconde vie à ce dernier.



En effet, en partenariat avec le studio spécialisé dans l'adaptation des jeux de société sur mobile Marmalade Game Studio, Taboo sera bientôt disponible sur l'App Store et le Play Store. Le but ? Arriver en premier à la fin du parcours en faisant deviner des mots aux autres joueurs.

Taboo va trouver une seconde jeunesse sur nos mobiles

Jouez avec vos amis, que vous soyez ensemble ou séparés, grâce au chat vidéo intégré ! C'est amusant pour tout le monde - adolescents et adultes. Comment décrire POMME quand les mots ROUGE, FRUIT, TARTE, CIDRE et NOYAU sont également tabous ? C'est une compétition pour 6 joueurs maximum (ou un nombre illimité de joueurs si vous êtes dans la même pièce) ! Parlez de l'indicible, gagnez des points et écrasez l'adversaire !

Le classique Taboo débarquera sur les appareils mobiles plus tard dans l'année, apportant des tonnes de pagaille sur table aux amis et aux familles du monde entier. Les joueurs s'affrontent dans un concours pour voir qui peut deviner le plus de mots correctement. Le piège est que les joueurs doivent être capables de décrire ce qui est écrit sur leur carte sans utiliser de mot tabou, le tout contre une horloge qui tourne.



Le jeu est d'ores et déjà en précommande sur l'App Store au prix de 2,99€, les développeurs indiquant que la langue française devrait être prise en charge. Qui d'entre vous connaît le jeu Taboo ?

