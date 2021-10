Fan d'Harry Potter ? OnePlus dévoile sa montre connectée en édition limitée

Corentin Ruffin

Fan du plus célèbre des sorciers avec une cicatrice en forme d'éclair sur le front ? La firme OnePlus décide de rendre hommage à l'univers de J.K. Rowling en sortant une édition limitée de sa montre connectée.

La OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition reprend donc les mêmes lignes que sa grande soeur, tout en affichant l'écusson de Poudlard dans son cadre.

Une OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition pour les fans

On peut dire que le célèbre constructeur chinois frappe fort avec son dernier produit, puisque ce dernier s'est associé à l'une des sagas les plus connues dans le monde. On retrouve ainsi une OnePlus Watch aux couleurs de l'école des sorciers Poudlard.



Mais, ce n'est pas tout, les différentes options de cadran permettent également de donner son allégeance à l'une des maisons : Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard ou Serdaigle. La montre, elle, n'est autre que la OnePlus Watch que l'on a connu à sa sortie, offrant tout de même un bracelet en cuir qui rend le résultat agréable.



Pour le prix, il faudra tout de même compter 16 999 roupies indiennes, soit 200 euros environ. Pour ce tarif, vous mettrez la main sur une montre pas si magique qui affiche tout de même une autonomie allant jusqu'à 14 jours, le Bluetooth 5.0 et un suivi des activités.