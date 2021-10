macOS Monterey : Universal Control est officiellement repoussé à l'automne

Il y a 47 min (Màj il y a 46 min)

Julien Russo

1



C'était inévitable, l'Apple Event qui avait lieu ce soir était sans aucun doute le moment parfait pour annoncer la date de disponibilité de macOS Monterey. Dès le 25 octobre, les Mac éligibles vont pouvoir upgrader vers la prochaine mise à jour majeure. Si toutes les nouveautés seront là, il en manquera une. Dommage, c'était l'une des plus attendues !

Universal Control, le grand absent de la première version de macOS Monterey

Comme iOS 15 avec la fonctionnalité SharePlay, Apple enlève parfois des nouveautés dans la nouvelle version pour éviter que la sortie de la mise à jour soit retardée.

La firme de Cupertino vient de confirmer aujourd'hui que la nouveauté "Universal Control" ne sera pas disponible à la sortie de macOS Monterey.

La raison est évidente, le développement de cette fonctionnalité prend plus de temps que prévu et celle-ci ne sera jamais prête pour le grand lancement prévu le 25 octobre.

Qu'est-ce qu'Universal Control ?

C'était l'une des promesses qui a mis des étoiles dans les yeux des utilisateurs Apple qui possèdent chez eux ou au bureau plusieurs Mac et/ou iPad.

Universal Control permet de contrôler via le réseau WiFi un iPad ou un Mac à l'aide d'un clavier, souris ou trackpad installé sur un ordinateur principal. Résultat, vous êtes devant votre MacBook ou votre iMac et vous pouvez facilement contrôler (sans toucher) un iPad allumé à proximité de vous.

À travers cette fonctionnalité, Apple souhaite optimiser l'expérience des utilisateurs qui sont au cœur de son écosystème en supprimant la barrière qui existe depuis toujours entre chaque appareil.

Universal Control, le grand oublié des bêtas

Le programme de bêta arrive à sa fin et tous les développeurs et testeurs publics l'ont remarqué, Universal Control n'a pas été présent jusqu'ici. En effet, Apple a refusé d'inclure la fonctionnalité dans l'une des bêtas étant donné que la fonction a pris du retard et que le développement n'est pas encore achevé.



Ce soir, Apple confirme sur son site internet qu'Universal Control ne sortira pas avec macOS Monterey le 25 octobre, il s'agit en réalité de la seule fonctionnalité promise qui ne sera pas prête pour le jour J.

Cependant, Universal Control n'est pas abandonnée, la nouveauté sera ajoutée dans une future mise à jour qui arrivera par la suite après la sortie de macOS Monterey. Apple déclare que le lancement se fera au cours de l'automne, toujours sans donner de date précise.