Apple ajoute les catégories "TV & Maison", "AirPods" et "Exclusivité Apple" sur son site

Apple a profité de la longue maintenance sur son site hier pour réorganiser les catégories qui se trouvent en tête d'apple.com/fr. En plus des traditionnelles catégories "iPad", "iPhone", "Mac", "Watch"... Apple en a ajouté trois nouvelles qui regroupent des éléments clés de son écosystème.

3 nouvelles catégories

Les grandes soirées d'Apple Event, c'est aussi l'occasion de mettre de l'ordre sur le site en proposant une importante modification dans la navigation. Que ça soit sur la version américaine ou sur la version française d'apple.com, la firme de Cupertino a supprimé la catégorie "Musique" pour la diviser trois parties.

AirPods

Désormais, les visiteurs peuvent retrouver "AirPods" où Apple référence les AirPods 3, AirPods Pro ou encore le casque AirPods Max. Les écouteurs sans fil se vendent tellement bien qu'il leur fallait maintenant leur catégorie dédiée, surtout qu’on doit être nombreux à aller sur le site d'Apple pour en savoir plus sur les AirPods avant de faire un choix définitif.

À noter qu'Apple propose aussi une comparaison pour les AirPods ainsi qu'un accès direct vers la présentation d'Apple Music.

TV & Maison

L'autre catégorie qui s'ajoute, c'est la catégorie "TV & Maison", Apple a regroupé ici tous les produits qui ne sortent jamais de chez vous. On pense par exemple aux HomePod mini et à l'Apple TV 4K.

En supplément, le géant californien a aussi mis la fiche de présentation d'Apple TV+, de l'app Maison et les accessoires domotiques comme les ampoules, les caméras connectées...

Quand vous accédez à "TV & Maison", Apple nous informe que "le futur s'invite chez nous", une phrase qui pousse forcément les visiteurs à aller voir plus loin !

Exclusivités Apple

Pour finir, Apple a également lancé une nouvelle catégorie baptisée "Exclusivités Apple", pour faire simple, c'est ici où Apple présente l'ensemble de ses services :

Apple TV+

Apple Music

Apple Arcade

iCloud

Apple Podcasts

Apple Books

Apple Pay

Apple Fitness+ (bientôt visible)

Si ça part d'une bonne intention avec une minutieuse organisation, on ne peut pas s'empêcher de remarquer une certaine faille puisque Apple TV+ et Apple Music ne sont pas disponibles en exclusivité sur les produits Apple. On retrouve les deux services sur d'autres OS comme celui des téléviseurs connectés, les smartphones et tablettes Android, mais aussi les consoles de jeux.



Globalement, les modifications apportées sont plutôt minimes, ce n'est pas un changement complet du site avec un nouveau design et une présentation revue.

On apprécie tout de même cette meilleure présentation qui permet de trouver plus rapidement ce que l'on cherche quand on souhaite un renseignement sur un produit ou un service.