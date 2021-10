Casque AR/VR d'Apple : une production de masse repoussée à fin 2022

Alban Martin

On l'attendait plus ou moins cette année, du moins une présentation pour les développeurs, mais le futur casque Apple devrait arriver plus tard que prévu. Un nouveau rapport affirme que le casque VR a été décalé, la production ne commençant pas avant la fin de 2022.

Dans une nouvelle note de recherche vue par nos soins, Ming-Chi Kuo écrit :

Les normes de conception industrielle d'Apple pour les dispositifs d'affichage montés sur la tête AR/MR sont beaucoup plus élevées que celles des produits concurrents, et ils veulent avoir un logiciel, une écologie et des services complets lorsqu'ils seront lancés, de sorte que le calendrier de production de masse peut être reporté du 2T22 à la fin du 4T22.

Une sortie du casque VR d'Apple en 2023 ?

Comme indiqué, Kuo attribue ce retard au désir d'Apple de sortir le meilleur casque VR de tous les temps, avec un logiciel et un matériel en parfaite harmonie entre eux, ainsi qu'avec le reste de l'écosystème d'Apple. Il note en outre que la création d'un casque virtuel ou de réalité mixte est beaucoup plus compliquée que la fabrication de produits comme l'iPhone d'Apple, car ils sont portés par l'utilisateur et nécessitent beaucoup de détails de conception pour les rendre confortables.

Le rapport indique en outre qu'Apple "ciblera des applications diversifiées pour les appareils d'affichage montés sur la tête, plutôt que de simples applications de jeu", ce qui complique davantage le développement.

Kuo dit que la production de masse commencera à la fin du quatrième trimestre en 2022, et que les chaînes d'approvisionnement verront les revenus en 2023, ce qui pourrait indiquer que nous pourrions ne pas voir le casque sortir avant 2023.

De nombreux rapports indiquent qu'Apple travaille sur un casque VR. Certaines rumeurs disent que l'appareil sera livré avec deux écrans 8K et coûtera jusqu'à 3 000 $. D'autres ont parlé d'un prix de 1 000 $, avec un casque dépendant d'un iPhone.

La nouvelle fait suite au récent keynote "Unleashed" d'Apple où elle a dévoilé le nouveau MacBook Pro miniLED, les AirPods 3 et ses nouvelles puces Apple Silicon M1 Pro et M1 Max étonnantes. On aurait aimé un "one more thing" sur le casque ou même les Apple Glass, l'étape d'après.