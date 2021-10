Google présente officiellement ses Pixels 6 / 6 Pro à partir de 649€

Hier à 20:55

Medhi Naitmazi

1



Google vient de présenter officiellement les Pixel 6, ses smartphones 2021 qui se composent du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. Et finalement, on savait déjà tout, à part la fiche technique précise.

Les nouveautés des Pixel 6 et Pixel 6 Pro

La grosse nouveauté s'appelle Tensor, la puce maison qui remplace celle de Qualcomm jusqu'ici utilisée par Google. Le gain est substantiel puisque le Pixel 6 est 80% plus puissant que le Pixel 5. Outre la partie performances brutes, la puce Tensor est également meilleure en IA et en sécurité avec la puce Titan M2.

Outre Tensor, on remarque le nouveau look déjà aperçu lors de la première apparition des Pixels 6 avec un bandeau arrière qui abrite les appareils photos. Google a soigné le design avec un bandeau donc noir texturé et un châssis mêlant verre et métal poli, une inspiration venant du monde de la bijouterie dixit Google. Tout cela pour mettre en valeur l'écran OLED qui est de 90 voire 120 Hz sur le "Pro". Pas mal en 6,4 ou 6,7 pouce selon le modèle.

L'autre grande nouveauté se cache dans les objectifs photos et la partie logicielle. Le module dispose de nouveaux capteurs plus grands capables d'absorber 150% de lumière en plus et d'une résolution de 50 Mp pour le principal. De plus, un ultra grand angle de 12 Mp est de la partie pour prendre des paysages.



Enfin, les fonctions comme la Gomme Magique permettent de supprimer les inconnus et les objets indésirables dans Google Photos. Un mini Photoshop intégré. Voici les fonctions photos :

Mode Vision de nuit

Top Shot

Mode Portrait

Zoom haute résolution

Autofocus en mouvement

Live HDR+

Visages fréquents

Commandes de double exposition

Plan panoramique

Objectif ultra grand angle

Éclairage portrait

Gomme magique

Mode Mouvement

Real Tone

Anti-flou

Panoramique

Balance des blancs manuelle

Dossier verrouillé

Trois ans de mises à jour

Parmi les promesses de Google, on note également que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro auront le droit à trois ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité. C'est deux ans de mieux que les Pixels 5.

Fiche technique du Pixel 6 :

Écran OLED de 6,4 pouces (2 400 x 1 080 pixels)

Affichage de 90 Hz

Puce Google Tensor

Double capteur photo grand-angle de 50 mégapixels et ultra grand-angle de 12 mégapixels

Capteur photo frontal ultra grand-angle de 8 mégapixels

8 Go de RAM

128 Go de stockage (UFS 3.1)

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C (USB 3.1)

Capteur d’empreintes sous l’écran

Haut-parleur stéréo

Résistance à l’eau IP68

Dimensions : 158,6 x 74,8 x 8,9 mm

Poids : 207 grammes

Android 12

Fiche technique du Pixel 6 Pro :

Écran OLED incurvé de 6,7 pouces (3 120 x 1 440 pixels)

Affichage de 120 Hz

Puce Google Tensor

Triple capteur photo grand-angle de 50 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels et téléobjectif de 48 mégapixels

Capteur photo frontal ultra grand-angle de 11,1 mégapixels

12 Go de RAM

128 Go de stockage (UFS 3.1)

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C (USB 3.1), Ultra Wideband

Capteur d’empreintes sous l’écran

Haut-parleur stéréo

Résistance à l’eau IP68

Dimensions : 163,9 x 75,9 x 8,9 mm

Poids : 210 grammes

Android 12

Date et prix

Les Pixel 6 sont en vente dès aujourd’hui sur à partir de 649€ pour le Pixel 6 et 899€ pour le Pixel 6 Pro :



Les livraisons débuteront le 28 octobre, et si vous précommandez, vous aurez un casque Bose 700 gratuit ! Tout est noté sur cette page.