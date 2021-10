GRID Autosport Custom Edition est gratuit sur iOS et Android

Il y a 1 heure

Alban Martin

4



GRID Autosport de Feral Interactive n'est pas seulement le meilleur jeu de sa catégorie, il est aussi très souvent mis à jour. Après le support des manettes PS5 et Xbox Series, la simulation de course se dédouble carrément pour proposer une version gratuite qui casse la barrière d'entrée qui nécessitait 10€ jusqu'à présent. Une belle initiative.



GRID Autosport Custom Edition est dispo !

GRID Autosport Custom Edition est un essai complet qui vous permet de tester trois courses du jeu complet sans publicité ni mécanique verrouillée dans le temps. Cette application gratuite a plusieurs achats in-app vous permettant d'acheter uniquement le contenu que vous voulez, sans forcément avoir le jeu complet. C'est génial pour ceux qui ne veulent pas dépenser plus de 10€ pour la version complète. Tout dans GRID Autosport Custom Edition est déjà disponible dans GRID Autosport.



Regardez le trailer vidéo de GRID Autosport Custom Edition ci-dessous :

La liste complète des achats d'applications GRID Autosport Custom Edition dans les prix et le contenu est la suivante :

Pack Discipline Touring — 2,99 $

Pack de course agressif à son meilleur.

Des courses toute la nuit pour défier votre endurance ainsi que vos compétences.

Courses à mains nues dans les voitures les plus rapides du monde.

Gardez le contrôle sur les événements Drift et Time Attack. Testez votre courage sur des circuits urbains serrés.

Dépassez la concurrence dans les courses point à point à grande vitesse.

Faites un tour sur des pistes britanniques emblématiques dans les voitures de tourisme les plus célèbres.

Classiques britanniques, coupés sportifs et muscle de course de rue en un.

Découvrez le mélange irrésistible de simulation et d'arcade de GRID Autosport ! Et, lorsque vous serez prêt, personnalisez l'expérience avec des packs de contenu payants supplémentaires pour propulser votre carrière de pilote dans la stratosphère.

Il y a également une option "compléter votre forfait" pour obtenir tout le reste grâce à un prix réduit au lieu de tout acheter séparément.



Pour le reste, GRID reste GRID à savoir des graphismes de qualité console, surtout sur les derniers appareils, des contrôles personnalisables (Incliner, Tactile volant, Tactile flèches ou Manette) et un niveau de difficulté paramétrable de super-facile à ultra-réaliste.

GRID Autosport Custom Edition nécessite iOS 14 ou ultérieur. Vous aurez besoin de 1,5 Go d'espace libre pour installer le jeu de base et de 6 Go d'espace supplémentaire pour installer tous les packs Contenu. Nous vous recommandons de disposer d'au moins 8 Go d'espace libre pour éviter les problèmes d'installation.

iPhones pris en charge :

iPhone 6S / 6S Plus

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone X

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max

iPhone SE (1re génération, 2016)

iPhone SE (2e génération, 2020)

iPod Touch (7e génération, 2019)

iPads pris en charge :

iPad mini (5e génération, 2019)

iPad mini (6e génération, 2021)

iPad Air (3e génération, 2019)

iPad Air (4e génération, 2020)

iPad (5e génération, 2017)

iPad (6e génération, 2018)

iPad (7e génération, 2019)

iPad (8e génération, 2020)

iPad (9e génération, 2021)

iPad Pro (1re génération, 2015-2016: 9.7", 12.9")

iPad Pro (2e génération, 2017: 10.5", 12.9")

iPad Pro (3e génération, 2018: 11", 12.9")

iPad Pro (4e génération, 2020: 11", 12.9")

iPad Pro (5e génération, 2021: 11", 12.9")

GRID Autosport Custom Edition est maintenant disponible gratuitement sur iOS et Android. Découvrez-le sur l'App Store pour iOS et Google Play pour Android.

Télécharger le jeu gratuit GRID™ Autosport Custom Edition