MacBook Pro 2021 : les détails sur l'adaptateur secteur, le port HDMI, les benchmarks...

Il y a 3 heures

Julien Russo

Apple a présenté hier soir de nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. La particularité des modèles 2021, c'est qu'ils migrent eux aussi vers l'écran ProMotion avec le taux de rafraîchissement 120 Hz, ils intègrent tous les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max ainsi qu'une multitude de nouveautés...

Zoom sur les détails qui sont passés presque inaperçus

Lors de sa présentation hier soir, Apple a énormément mis en avant toutes les performances et incroyables avancées de la puce M1 Pro et M1 Max. On a aussi eu le droit à un tour des nouveautés majeures comme l'écran ProMotion jusqu'à 120 Hz, la caméra FaceTime en 1080p, le système audio à six haut-parleurs...

Les spécifications techniques des nouveaux MacBook Pro elles ont été vues un peu trop rapidement, ce qui vaut sans aucun doute un petit récapitulatif.

MacBook Pro 14 pouces : dimensions et poids

Sur son site, Apple a publié tous les détails concernant le physique de ses nouveaux MacBook Pro avec la taille d'écran de 14 pouces.

Voici ce que dit Apple :

Hauteur : 1,55 cm

: 1,55 cm Largeur : 31,26 cm

: 31,26 cm Profondeur : 22,12 cm

: 22,12 cm Poids : 1,6 kg (précédent modèle : 1,3 kg)

MacBook Pro 16 pouces : dimensions et poids

Hauteur : 1,68 cm

: 1,68 cm Largeur : 35,57 cm

: 35,57 cm Profondeur : 24,81 cm

: 24,81 cm Poids M1 Pro : 2,1 kg

: 2,1 kg Poids M1 Max : 2,2 kg

Un détail qui n'a pas du tout été mis en avant par Apple lors de la présentation, c'est la limitation sur le port HDMI qui est de retour après une suppression sur les modèles précédents.

Apple n'a pas mis de port HDMI 2.1 (ce qui aurait été largement mieux), mais uniquement un port HDMI 2.



Pour rappel, le HDMI 2.1 c'est des résolutions plus élevées qui prennent en charge une gamme de hautes résolutions et des taux de rafraîchissement plus élevé. On pense par exemple au 8K60Hz et au 4K120Hz qui offre une qualité d'image spectaculaire avec une fluidité exceptionnelle.

Petite déception de ce côté-là.

HDMI port is only HDMI 2.0, exactly why I’d much rather have had another T4 port, what a waste. pic.twitter.com/zzUXwfGoO8 — Paul Haddad (@tapbot_paul) October 18, 2021

Attention, le chargeur n'est pas le même avec tous les modèles

Autre détail où il faut rester vigilant, c'est qu'Apple n'inclut pas un adaptateur secteur 140W avec tous les MacBook Pro.

Le MacBook Pro 14 pouces avec la puce M1 Pro au tarif de 2249€ aura un adaptateur secteur USB-C de 67W dans la boîte.

Le MacBook Pro 14 pouces plus haut de gamme à 2749€ aura quant à lui un adaptateur secteur USB-C de 96W.



En réalité, l'adaptateur secteur de 140W n'est présent qu'avec les MacBook Pro 16 pouces.

Pourquoi ? Apple ne donne pas la raison de ce choix volontaire.

Le premier Benchmark de la puce M1 Max

Sans surprise, la puce M1 Max est un monstre de puissance, comme l'a relayé Geekbench, quand on réalise un benchmark avec un processeur 10 cœurs et un GPU 32 cœurs, les résultats sont bluffants.

La M1 Max obtient un score monocoeur de 1 749 et un score multicoeur de 11 542, Apple a réussi à doubler les performances de la puce M1 présente sur les MacBook 13 pouces !