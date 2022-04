Apple va agir pour les MacBook M1 qui se déchargent même sur secteur

⏰ Hier à 18:28

Julien Russo

De nombreux propriétaires de MacBook M1 font face à un étrange bug qui concerne la gestion de l'énergie de leur ordinateur. En effet, quand un MacBook est branché au secteur, celui-ci ne peut aller que vers un cycle de 100%. Cependant, des clients se plaignent de constater une décharge alors que leur MacBook est alimenté par un câble USB-C !

Apple est au courant et travaille sur un correctif

Depuis le lancement de macOS Monterey, un dysfonctionnement persiste chez certains propriétaires de MacBook M1, M1 Pro et M1 Max. Le problème décrit est toujours le même : un utilisateur qui recharge son MacBook Air/Pro atteint les 100% de charge puis constate au bout de quelques minutes que les pourcentages disparaissent pour chuter progressivement à 90%.

Quand on regarde plus en détail, le MacBook se comporte comme si on lui avait enlevé son câble de recharge, d'ailleurs, dans le menu dédié de macOS, on remarque même la mention "Aucune recharge en cours", ce qui veut tout dire...

Cette panne n'impacte pas l'utilisation du Mac (puisqu'il ne descend pas jusqu'à 0%), mais provoque des interrogations chez les propriétaires de MacBook M1. Est-ce un problème de logiciel qui n'affiche pas le bon pourcentage de batterie ? Est-ce un souci de matériel ?

Pour le moment, Apple n'a pas communiqué de raison officielle, toutefois l'entreprise dit être "au courant" de ce désagrément grâce aux remontées sur son forum d'entraide et à son service technique.



Si certains ont pu penser que cela pouvait être lié à un réglage visant à protéger la batterie et augmenter sa durée de vie, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun rapport avec le "mode de recharge optimisé de la batterie" !

Un correctif à venir ?

La dernière version de macOS n'a pas réussi à rectifier ce défaut comme ont pu le constater les propriétaires de MacBook concernés. En réalité, les développeurs d'Apple travaillent toujours sur un correctif qui devrait débarquer dans l'une des futures versions de macOS 12.



En Apple Store, les Genius ont reçu des instructions bien précises pour répondre aux clients qui viennent se renseigner sur ce comportement étrange lors de la recharge. Ils ont pour mission de déconseiller la désactivation du mode "Recharge optimisée de la batterie". Le mot d'ordre est : de faire confiance et d'attendre une version corrective de macOS Monterey !