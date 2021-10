NBA 2K22 Arcade Edition dunk sur Apple Arcade

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir



Le service Apple Arcade accueille une nouveauté de poids en la présence de NBA 2K22 Arcade Edition, le successeur de 2K21 qui était déjà disponible pour les abonnés depuis un an. Ce n'est pas une mise à jour, mais bien un nouveau titre signé 2K Games. Et pour une fois, l’ajout au catalogue Apple Arcade ne se fait pas un vendredi mais un mardi.



NBA 2K22 Arcade Edition est de sortie sur App Store

NBA 2K22 Arcade Edition ne révolutionne pas la saga mais apporte son lot de nouveautés tout en conservant des bases très solides, tant sur la réalisation que sur le contenu. Ainsi, 2K nous propose les formations mises à jour de la NBA 2022 pour l'ensemble des franchises que l'on peut pratiquer dans de nombreux modes comme le multijoueur en ligne, MyCareer (pour faire progresser votre joueur), MyCourt, Blacktop (pour jouer en 1v1, 3v3 et 5v5) et bien plus encore. On pense notamment à l'excellent mode Manager qui permet de se prêter au jeu de l'entraîneur avec comme objectif de créer une dream-team en recrutant les meilleurs éléments... à condition d'en avoir les capacités.

NBA 2K22 Arcade Edition est le dernier titre de la série NBA 2K la plus vendue dans le monde, exclusivement sur Apple Arcade. Vivez vos rêves NBA sur le bois dur et courez avec les meilleures stars d'aujourd'hui comme Luka Doncic, Damian Lillard, Kevin Durant, Jayson Tatum, Zion Williamson, Anthony Davis, Rui Hachimura, Karl-Anthony Towns et plus dans une authentique expérience NBA 2K.



Choisissez parmi vos équipes NBA préférées et affrontez des concurrents dans Quick Match avec des listes NBA 2022 mises à jour. Affrontez un ami en mode multijoueur en ligne ou jouez au basket-ball de rue 3v3 en mode Blacktop.

NBA 2K21 Arcade Edition avait connu un joli succès sur Apple Arcade, NBA 2K22 Arcade Edition a donc le champ libre pour attirer encore plus de joueurs, notamment sur les derniers iPhone et iPad qui peuvent l'afficher en 120 Hz. D'autant plus que la maniabilité a été améliorée pour faciliter l'enchainement des différents gestes. Rappelons que NBA 2K est la meilleure simulation de basket du marché avec un réalisme de tous les instants, mais qui requiert du travail et de la persévérance pour maîtriser l'ensemble des possibilités.



Rendez-vous sur le parquet pour les abonnés Apple Arcade à 4,99€/mois sur iPhone, iPod, iPad, Mac et Apple TV.

Caractéristiques de NBA 2K22

Ma carrière :

Créez votre joueur : choisissez des caractéristiques physiques comme la taille, l'envergure, le poids, le style de jeu et plus encore

Choisissez votre poste et jouez dans votre équipe préférée

Modifiez vos statistiques et construisez : devenez un spécialiste à 3 points ou dominez et écrasez la peinture

MyCOURT : entrez dans votre propre court privé et pratiquez des exercices et des tutoriels pour améliorer vos capacités

Commencez votre aventure NBA d'une jeune recrue à une légende de la NBA

Modes de correspondance rapide :

Jouez maintenant : choisissez votre équipe préférée et affrontez des rivaux de toute la NBA dans des matchs de basket-ball 5v5.

Mode Blacktop : sélectionnez vos joueurs préférés et jouez au basket-ball de rue dans les modes de jeu 1v1, 3v3 ou 5v5

Testez vos compétences avec un gameplay de basket-ball authentique

Mode d'association :

NBA manager : Construisez votre équipe de rêve en faisant des échanges et en signant des agents libres

Recherchez des prospects et ajoutez-les à votre équipe via le repêchage de la NBA

Contrôlez les contrats, les finances, les salaires, le personnel et plus de votre équipe

Mode multijoueur en ligne :

Choisissez l'une des 30 équipes NBA et affrontez un ami

Jeux multijoueurs en ligne : jouez au basketball PVP en temps réel dans des matchs en ligne

Optimisation des manettes :

Nouveaux contrôles améliorés pour une meilleure expérience de jeu

Nouveau contrôleur léger et assistance AI pour l'attaque et la défense

Gameplay multiplateforme :

Jouez seul ou contre des amis via iCloud, sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

Compatibilité avec les manettes Xbox ou PS DualShock



NBA 2K22 Arcade Edition est l'authentique expérience Apple Arcade pour le jeu de basket NBA 2K.

Télécharger le jeu NBA 2K22 Arcade Edition