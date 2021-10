Facebook pourrait bientôt changer de nom pour #metaverse

Facebook envisage de bientôt changer de nom. Nous ne parlons pas de l'application en elle-même mais bien du groupe Facebook dans sa globalité. Le but est avoué, dissocier ce mot iconique qui représente avant tout l'application des futurs projets du groupe. Explications.

Un changement stratégique en vue du metaverse

Facebook pourrait changer de nom ! Cette annonce choc va en surprendre plus d'un dans les jours à venir. Dans les faits, pourquoi changer un nom aussi mythique que celui de Facebook, maintenant connu par tous à travers la planète. Car qu'on le veuille ou non, sur les dix dernières années, nous avons tous été liés à Facebook ou l'un de ses services à un moment ou un autre.



Un nom de référence lorsque l'on évoque la technologie ou plus globalement le monde d'internet. Mais c'est justement pour ces mêmes raisons que Facebook envisage de changer son nom. Attention, il ne s'agit pas de rebaptiser l'application Facebook mais plutôt de donner un nom au groupe Facebook.

Car c'est bien sur ce point que la société n'est pas très heureuse. Le groupe Facebook propose plusieurs services liés aux paiements, plusieurs applications comme WhatsApp, Instagram, une branche réalité virtuelle...



Mais à l'heure actuelle, lorsqu’il y a un souci sur l'un de ces domaines, c'est le groupe Facebook dans son entièreté qui prend un coup derrière la tête. Pour faire simple, étant donné que Facebook ne possède pas un nom global comme Google avec Alphabet par exemple, chaque fois que l'un de ses produits reçoit une critique, c'est le nom Facebook qui est évoqué.



C'est donc sur ce point que le PDG en la personne de Mark Zuckerberg prévoit d'annoncer du nouveau et cela pourrait même être pour très bientôt. Selon les informations de The Verge, l'annonce pourrait avoir lieu ce 28 octobre lors d'une conférence voire un peu avant.



L'objectif est clair, différencier l'application et le nom Facebook de tout le reste. Car si le PDG de Facebook doit sa fortune à cette application, l'avenir du groupe est maintenant tourné vers les nouvelles technologies du futur comme le metaverse, sa plateforme en cours de constitution qui devrait notamment s'inclure dans un projet plus large d'utilisation avec des lunettes en AR / VR. Il ne reste plus qu'à patienter pour voir si cela se confirme ou non dans les jours à venir.