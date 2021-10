Rupture de stock pour la chiffonnette d'Apple, le délai de livraison explose

William Teixeira

La technique est toujours la même, comme Apple ne communique pas la tendance du moment en ce qui concerne les ventes d'un nouveau produit, on peut avoir un aperçu de la demande en regardant le délai de livraison. En effet, plus l'Apple Store en ligne enregistre de nouvelles commandes et plus celui-ci s'allonge.

La chiffonnette rencontre un joli succès

Apple a surpris tout le monde lundi soir, l'entreprise a ajouté sur son Apple Store en ligne un chiffon qui utilise un matériau recommandé pour nettoyer avec la plus grande délicatesse et précaution les écrans de vos produits Apple.

Cette chiffonnette est décrite comme étant celui qu'il vous faut pour enlever les traces de doigts sur votre iPhone, Apple Watch ou encore votre iPad.

Si cela partait d'une bonne initiative, un élément a choqué tout le monde et a fait rire beaucoup de personnes sur Twitter : le prix.



Aujourd'hui, un chiffon ne coûte presque rien à produire, on peut parler d'un coût de fabrication inférieur à 2€ (et encore). Cependant, Apple le commercialise à 25€ avec une livraison gratuite, un tarif clairement abusif qui ne justifie pas comment un chiffon peut être vendu aussi cher, surtout quand on peut trouver l'équivalent sur internet à moins de 5 euros !

Si on pouvait penser qu'Apple allait faire un énorme bide dans les ventes de sa "Chiffonnette", finalement, c’est tout le contraire.

Le chiffon d'Apple semble réaliser une belle performance en tout cas quand on regarde le délai de livraison.

Celui-ci est passé du 26-29 octobre au 18-25 novembre en seulement 24 heures et plus le temps passe, plus le délai augmente.

Comme vous pouvez le remarquer, la chiffonnette d'Apple a maintenant le même délai que certaines configurations d'Apple Watch Series 7 et d'iPhone 13 Pro et Pro Max.



Bien sûr, observer un délai de livraison n'est pas un élément très révélateur puisqu'il est possible que le stock de chiffonnettes soit très limité, ce qui provoque une hausse rapide du délai de livraison. Tout de même, on imagine que ce produit ne doit pas être très difficile à produire et permet d'en sortir massivement des chaînes de production.



Avec sa chiffonnette, Apple répond à une demande de ses clients qui était très répétitive sur les forums d'entraide et sur son assistance téléphonique : "avec quoi il est recommandé de nettoyer l'écran pour éviter de l'abîmer ?". À cette question, Apple avait toujours insisté pour que vous utilisiez un chiffon doux et non abrasif, cependant l'entreprise n'avait jamais proposé sa propre solution.