Les Beats Fit Pro aperçus sur Kim Kardashian

Apple n'a pas encore annoncé ni commercialisé ses futurs écouteurs sans fil "Beats Studio Buds" et pourtant... Le futur produit est déjà dans les oreilles de nombreuses stars qui n'hésitent...

L'AirPods Max vous intéresse, mais vous n'avez pas envie de dépenser plus de 500 euros dans un casque pour écouter de la musique ou même travailler ? Ne vous inquiétez pas, il existe plein...

Apple vient de dévoiler aujourd'hui des AirPods de troisième génération avec un design similaire à celui des AirPods Pro et plusieurs nouvelles fonctionnalités comme un son...

La rumeur veut que les AirPods Pro 2 d'Apple adoptent un design sans tige qui pourrait ressembler aux Beats Studio Buds ou au Beats Fit Pro, mais ils ne seront pas lancés avant l'année prochaine. Et Apple devrait les doter de capteur de santé avec notamment la prise de la température.

Les Beats Fit Pro auraient une réduction active du bruit (ANC) avec mode Transparence, et ils semblent avoir des boutons similaires au logo Beats "b" à l'extérieur pour les commandes comme sur les Beats Studio Buds. Une version identique mais pour les plus sportifs en somme.

Des rumeurs suggèrent que les Beats Fit Pro devraient être lancés vers le 1er novembre, mais comme pour les Studio Buds avant leur sortie, les célébrités en sont déjà équipées. La première n’est autre que Kim Kardashian qui a été photographiée et hier avec la version violette des écouteurs, comme le partage Just Jared sur Instagram.

